Закон про відновлення декларування набирає чинності 12 жовтня: що зміниться

До набрання чинності цього закону держслужбовці не були зобов’язані декларувати свої статки під час дії військового стану, втім могли зробити це добровільно.

Джерело фото: nazk.gov.ua

У середу, 11 жовтня, в газеті «Голос України» опубліковано Закон України від 20.09.2023 № 3384/XI «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану» (далі - Закон).

Як повідомили у Господарському суді Тернопілької області, Закон про відновлення декларування набирає чинності 12 жовтня.

«Так, відповідно до Закону особи, що зобов’язані подавати декларації, проте не зробили цього у 2022-2023 роках, мають подати декларацію не пізніше 31 січня 2024 року. При цьому НАЗК, не пізніше 60 днів з набрання чинності цього закону, має забезпечить відкритий та цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Зауважимо, що до набрання чинності цього закону державні службовці не були зобов’язані декларувати свої статки під час дії військового стану, втім могли зробити це добровільно.

Суб’єкти декларування, які скористалися вищезгаданим правом і подали декларації на період дії воєнного стану, можуть протягом 14 днів з дня набрання чинності цим Законом звернутися до НАЗК щодо подання виправленої декларації за відповідний звітний період.

Звертаємо увагу, що значно розширено строк подання виправленої декларації для всіх суб’єктів декларування і тепер він становить 30 днів (раніше – 7 днів).

Закон також розширив кількість суб’єктів, які зобов’язані декларувати свій матеріальний стан і тепер включає посадових осіб юридичної особи публічного права (ч.1 статті 1 Закону).

Нова редакція статті 45 Закону конкретизувала перелік осіб, чиї декларації не будуть відображатися у публічному доступі до закінчення дії правового режиму. Лише після 90 днів з дня звільнення/припинення їх повноважень, скасування воєнного стану чи повернення додому декларації таких осіб можуть бути опубліковані для цілодобового публічного доступу.

Закон дозволяє посадовим особам отримувати подарунки, якщо такі подарунки не перевищують двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб (5 368 грн) та чотирьох прожиткових мінімумів (10 736 грн) - якщо подарунки отримані від однієї особи/групи осіб протягом року. Також подарунки, що одержуються як відшкодування службового відрядження і здійснюється за рахунок державного/місцевого бюджету або міжнародних організацій не передбачають декларування.

Зауважимо, що Закон дозволяє не декларувати рахунки, на яких обліковуються некомпенсовані грошові заощадження громадян України в установах акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", поміщені в період до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР, що діяли на території України. Хоча раніше заощадження у такому банку прирівнювались до звичайних банківських вкладів, тобто підлягали обов’язковому декларуванню.

У рамках адаптації Закону України «Про запобігання корупції» до воєнних реалій, законодавці дозволили не декларувати засоби індивідуального захисту, дрони та їх аналоги, індивідуальні засоби спостереження/розвідки, оптико-електронні системи та вогнепальна зброя з комплектуючими документами, отримані військовослужбовцями під час дії правового режиму воєнного стану.

Суб’єкти декларування можуть не вказувати місцезнаходження нерухомості, що розташована за межами України та є місцем фактичного проживання члена сім'ї суб'єкта декларування.

Звертаємо увагу, що держслужбовці, які були призначені на посади у період дії воєнного стану мають подати необхідні документи, передбачені ч. 2 статті 57 Закону «Про запобігання корупції» і зробити це у термін до 31 січня 2024 року», - пояснили у суді.

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