Яка різниця між національним та міжнародним посвідченням водія: роз’яснення МВС

Національне та міжнародне посвідчення водія – це два різних документи.

Фото: nikopolnews.net

Головний сервісний центр МВС нагадало про відмінності національного посвідчення водія від міжнародного. У відомстві зазначають, що це два різні документи.

- НАЦІОНАЛЬНЕ посвідчення водія видається після складання іспитів.

- МІЖНАРОДНЕ — фактично є перекладом декількома мовами інформації національного посвідчення водія, видається додатково до нього та окремо від національного не діє.

«Всі зразки українських посвідчень водія дійсні на території України і змінювати їх не потрібно. Але можна за бажанням. Якщо, наприклад, ваш документ не містить дату закінчення, терміну дії.

Що ж до міжнародного посвідчення водія — то його необхідно отримувати для виїзду до країн, які є підписантами Женевської конвенції, зокрема, Австралія, Японія, США, Індія. І видається воно на підставі національного, на 3 роки (має вигляд паперової книжки)», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали про заміну посвідчення водія в Дії з доставкою — розпочалося бета-тестування послуги.

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