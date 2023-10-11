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Опанування військовослужбовцями іноземних мов: Міноборони та Генштаб посилюють роботу

17:09, 11 жовтня 2023
Міністерство оборони України спільно з Генеральним штабом посилюють роботу щодо опанування військовослужбовцями іноземних мов.
Опанування військовослужбовцями іноземних мов: Міноборони та Генштаб посилюють роботу
Зображення: freepik.com
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Міністерство оборони України спільно з Генеральним штабом внесли низку коректив в Дорожню карту з удосконалення мовної підготовки у ЗСУ для підвищення рівня володіння іноземними мовами особовим складом.

Про це повідомив заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-майор Володимир Коваль, пишуть на медійному майданчику Сил оборони, що координується Міноборони, Military Media Center.

«Напрацьовано низку практичних проєктів. Зараз ми їх апробуємо і повинні визначити нову модель для того, щоб до 2026 року кожний військовослужбовець ЗСУ вільно розмовляв англійською мовою», - сказав він.

Володимир Коваль зазначив, що одним із пріоритетів в рамках програми є перехід на викладання у військових вишах англійською мовою, пишуть у Military Media Center.

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