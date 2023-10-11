Овладение военнослужащими иностранных языков: Минобороны и Генштаб усиливают работу

Министерство обороны Украины совместно с Генеральным штабом усиливают работу относительно овладения военнослужащими иностранных языков.

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Министерство обороны Украины совместно с Генеральным штабом внесли ряд корректив в Дорожную карту по усовершенствованию языковой подготовки в ВСУ для повышения уровня владения иностранными языками личным составом.

Об этом сообщил заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-майор Владимир Коваль, пишут на медийной площадке Сил обороны, которая координируется Минобороны, Military Media Center.

«Наработан ряд практических проектов. Сейчас мы их апробируем и должны определить новую модель для того, чтобы до 2026 года каждый военнослужащий ВСУ свободно разговаривал на английском языке», – сказал он.

Владимир Коваль отметил, что одним из приоритетов в рамках программы является переход на преподавание в военных вузах на английском языке, пишут в Military Media Center.

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