Какая разница между национальным и международным водительским удостоверением: разъяснение МВД

Национальное и международное водительское удостоверение – это два разных документа.

Фото: nikopolnews.net

Главный сервисный центр МВД напомнил об отличиях национального водительского удостоверения от международного. В ведомстве отмечают, что это два разных документа.

- НАЦИОНАЛЬНОЕ - удостоверение водителя выдается после сдачи экзаменов.

- МЕЖДУНАРОДНОЕ - фактически является переводом на несколько языков информации национального водительского удостоверения, выдается дополнительно к нему и отдельно от национального бездействует.

«Все образцы украинских водительских удостоверений действительны на территории Украины и менять их не нужно. Но можно по желанию. Если, например, ваш документ не содержит дату истечения срока действия.

Что же касается международного водительского удостоверения — то его необходимо получать для выезда в страны, которые являются подписантами Женевской конвенции, в частности, Австралия, Япония, США, Индия. И выдается оно на основании национального, на 3 года (имеет вид бумажной книжки)», - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали о замене удостоверения водителя в Дії с доставкой — началось бета-тестирование услуги.

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