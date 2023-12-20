Чи застосовується адміністративний арешт коштів на рахунку платника, та чи можливо звільнити їх: пояснення

Контролюючий орган має право накладати арешт на будь-яке майно платника податків.

Джерело фото: zp.tax.gov.ua

Податкова служба в Запорізькій області повідомила, що відповідно до положень законодавства, а саме пункту 94.2 статті 94 Податкового кодексу України (ПКУ), визначено обставини, за яких може застосовуватися адміністративний арешт майна платника податків.

Згідно з пунктом 94.4 ПКУ, контролюючий орган має право накласти арешт на будь-яке майно платника податків, крім майна, яке не підлягає стягненню відповідно до законодавства, а також коштів на рахунку платника податків.

Арешт коштів на рахунку або електронному гаманці платника податків здійснюється лише за рішенням суду через звернення контролюючого органу до суду, згідно з підпунктом 94.6.2 пункту 94.6 ПКУ.

Згідно з інструкцією, встановленою Міністерством фінансів України, для застосування арешту коштів на рахунку платника податків, податковий орган повинен подати заяву до суду відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Відповідно до розділу VІІ Порядку застосування адміністративного арешту майна платника податків, надавач платіжних послуг платника, на якому відкрито рахунок, має право здійснювати заходи для забезпечення виконання судових рішень щодо арешту коштів, які надійшли протягом операційного дня.

Виконання арешту коштів підлягає зупиненню видаткових операцій за рахунками користувачів на підставі рішення суду, надісланого безпосередньо від суду або контролюючого органу після отримання рішення.

Припинення арешту майна платника податків відбувається відповідно до пункту 94.19 статті 94 ПКУ, і таке рішення набирає законної сили після ухвалення судом.

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