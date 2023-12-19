Кабмін провів засідання: які рішення ухвалили 19 грудня

Уряд вніс зміни до Порядку акредитації закладу охорони здоров’я та включив до Переліку обʼєктів великої приватизації державної власності державний пакет акцій приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут».

Фото: kmu.gov.ua

У вівторок, 19 грудня, Кабінет Міністрів провів засідання. Які рішення ухвалили, повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про музеї та музейну справу» щодо діяльності Національного музею Голодомору-геноциду». Законопроектом передбачено внесення змін до ЗУ «Про музеї та музейну справу» шляхом доповнення його статтями щодо особливостей діяльності Національного музею Голодомору-геноциду, порядку формування та визначення повноважень наглядової ради та експертної ради Музею.

- Схвалено проект Закону «Про самоврядування в сфері охорони здоров’я в Україні». Законопроектом пропонується закріпити на законодавчому рівні статус самоврядних організацій, їх місце і роль у системі управління медичними та фармацевтичними професіями та загалом сферою охорони здоровʼя; впровадити з урахуванням вітчизняного та міжнародного

досвіду модель медичного та фармацевтичного самоврядування, що надасть можливість субʼєктам господарської та професійної діяльності здійснювати саморегулювання медичної діяльності і створить законодавчі підстави для делегування лікарям, фармацевтам, сестрам медичним (братам медичним) та іншим медичним працівникам, обʼєднаним у самоврядні організації, окремих функцій, які на сьогодні здійснюються органами державної влади. Також передбачено врегулювання питання захисту прав та інтересів як представників медичних та фармацевтичних професій, так і пацієнтів.

- Схвалено проект Закону «Про вихід з Угоди про принципи справляння непрямих податків під час експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) між державами - учасницями Співдружності Незалежних Держав». Законопроектом передбачено вихід України з Угоди про принципи справляння непрямих податків під час експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) між державами - учасницями Співдружності Незалежних Держав, учиненої 25.11.1998 в Москві та ратифікованої із застереженнями Законом України від 20.04.2000 N 1690-III.

- Внесено, на виконання виконання вимог Указу Президента України N 353/2023 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 червня 2023 року «Щодо результатів оперативних обстежень обʼєктів фонду захисних споруд цивільного захисту та вирішення проблемних питань щодо укриття населення», зміни до Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту, виключення таких споруд із фонду та ведення його обліку. Передбачено сприяння якісному визначенню потреби в захисних спорудах цивільного захисту шляхом визначення розрахункових радіусів пішохідної доступності до обʼєктів фонду захисних споруд цивільного захисту. Окреслено організацію обліку фонду захисних споруд цивільного захисту в паперовій та електронній формах, визначено порядок ведення обліку найпростіших укриттів. Введено на територіальному та галузевому рівнях загальнодержавного електронного обліку фонду захисних споруд цивільного захисту. Передбачено можливість надання інформації про об’єкти фонду захисних споруд цивільного захисту громадянам за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг «Портал Дія». Визначено порядок виключення з фонду захисних споруд цивільного захисту найпростіших укриттів. Доручено ДСНС забезпечити розроблення Інформаційної системи «Облік та візуалізація фонду захисних споруд цивільного захисту» та проведення її дослідної експлуатації до 01.06.2024 та не пізніше 01.06.2024 ввести в постійну експлуатацію Інформаційну систему, затвердити положення про неї, її порядок роботи та регламент функціювання.

- Внесено зміни до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану. Доповнено перелік платежів другої черги, які здійснюються Казначейством та його територіальними органами в особливому режимі в умовах воєнного стану, платежами за коштами з небюджетних рахунків постачальників товарів, виконавців робіт і надавачів послуг, отриманих як попередня оплата від розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії у разі відкриття таких рахунків на їх імʼя в Казначействі та органах Казначейства в установленому законодавством порядку.

- Внесено зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва вибухових матеріалів промислового призначення з метою приведення їх у відповідність до ЗУ «Про ліцензування видів господарської діяльності» (з урахуванням змін, внесених ЗУ від 02.10.2019 N 139-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності»). Доповнено перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, відомостями про доступність місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення, інформацією про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю субʼєкта господарювання у значенні, наведеному у ст.1 ЗУ «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України. Встановлено зміст і форми заяв про переоформлення ліцензії, зупинення дії ліцензії повністю, відновлення дії ліцензії повністю, анулювання ліцензії повністю тощо.

- Внесено зміни до Порядку та умов надання у 2023 році додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації. Доповнено Порядок новим пунктом щодо компенсації місцевим бюджетам, що перераховують у 2023 році реверсну дотацію до державного бюджету, перерахованої у жовтні та визначеної до перерахування у листопаді-грудні 2023 року реверсної дотації; та щодо компенсації від недонадходження податку на доходи фізичних осіб (без надходження податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу) у жовтні-грудні 2023 року порівняно з аналогічним періодом 2022 року.

- Визнано з моменту введення в дію Закону України від 18.11.2021 N 1909-ІХ «Про страхування», такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 16.11.2002 N 1788 «Про затвердження Порядку і правил проведення обовʼязкового страхування цивільної відповідальності субʼєктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на обʼєктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні обʼєкти та обʼєкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру» з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність з вимогами чинного законодавства та у звʼязку зі змінами, внесеними, зокрема, до Кодексу цивільного захисту України, а також ЗУ «Про страхування» та ЗУ «Про обʼєкти підвищеної небезпеки».

- Внесено зміни до Типового положення про пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, з метою приведення його у відповідність до Закону України від 24.02.2023 N 2952-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту державного кордону України» та до Кодексу адміністративного судочинства України в частині строків тримання затриманих іноземців та осіб без громадянства в пунктах тимчасового перебування, а також термінології.

- Внесено зміни до переліку сфер діяльності, в яких центральні органи виконавчої влади та Служба безпеки України здійснюють функції технічного регулювання, визначеного постановою КМУ від 16.12.2015 N 1057, в частині актуалізації найменувань відповідних державних органів та сфер діяльності, в яких вони здійснюють функції технічного регулювання, з урахуванням змін, що відбулися в системі центральних органів виконавчої влади та в законодавстві (зокрема, щодо доповнення сферою діяльності Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, в якій цей центральний орган виконавчої влади здійснює функції технічного регулювання відповідно до ЗУ «Про державні лотереї в Україні» та «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»). Внесено зміни до Порядку видачі або відмови у видачі свідоцтва про призначення, розширення або скорочення сфери призначення, призупинення чи поновлення дії або анулювання такого свідоцтва та до Порядку видачі, відмови у видачі, анулювання свідоцтва про призначення органу з визначення технічної прийнятності, розширення сфери призначення в частині удосконалення установлених ними форм деяких документів, що подаються Мінекономіки суб’єктами господарювання задля набуття ними статусу призначених органів з оцінки відповідності. Установлено, що документи дозвільного характеру, видані згідно з ЗУ «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» до набрання чинності відповідними змінами, не потребують заміни у звʼязку із набранням чинності цими змінами.

- Затверджено, на виконання ЗУ від 11.04.2023 N 3050-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо звільнення від сплати екологічного податку, плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за знищене чи пошкоджене нерухоме майно», Порядок подання інформації щодо рішень про встановлення податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів, прийнятих на підставі заяв платників податків про визнання земельних ділянок непридатними для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами.

- Затверджено, на виконання ЗУ «Про управління відходами», Порядок видачі, відмови у видачі, анулювання дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів. Актом встановлено порядок видачі, відмови у видачі, анулювання дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів, в тому числі для операцій захоронення відходів на полігоні та операцій з термічного оброблення відходів, та єдиних вимог до переліку документів та форм, необхідних для одержання дозволу, строку видачі, надання повідомлення про відмову у видачі дозволу, вичерпного переліку підстав для відмови у видачі, анулюванні дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів.

- Затверджено, відповідно до пункту 5 частини першої статті 5 ЗУ «Про електронні комунікації», план розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні. План регламентує розподіл смуг радіочастот радіослужбами в Україні, розподіл на смуги спеціального та загального користування, визначає напрямки та умови користування радіочастотним спектром з визначенням радіотехнологій для певних смуг радіочастот. Визнано такими, що втратили чинність, постанови КМУ, якими затверджено та внесено зміни до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України та Плану використання радіочастотного ресурсу України.

- Викладено у новій редакції Правила позначення небезпек, пов’язаних з мінами та вибухонебезпечними предметами - наслідками війни, задля приведення їх у відповідність до ЗУ «Про протимінну діяльність в Україні» та чинного ДСТУ 8820:2023 Протимінна діяльність. Процеси управління. Основні положення, який прийнятий відповідно до наказу державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 13.03.2023 Nº 27 «Про прийняття національних стандартів».

- Внесено зміни до Порядку акредитації закладу охорони здоров’я. Визначено, що акредитаційний сертифікат створюється в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису голови відповідної акредитаційної комісії. Виключено положення щодо визначення процедури надання дублікату акредитаційного сертифіката та покладання на головні акредитаційні та акредитаційні комісії ведення обліку та зберігання бланків акредитаційних сертифікатів. Викладено у новій редакції додаток щодо форми акредитаційного сертифікату.

- Визнано з моменту введення в дію Закону України від 18.11.2021 N 1909-ІХ «Про страхування» такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 31.03.1995 N 227 «Про затвердження Порядку та умов обовʼязкового державного страхування посадових осіб інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю».

- Затверджено, відповідно до частини третьої статті 12 ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», Порядок функціонування Державної системи онлайн-моніторингу. Порядок визначає механізм функціонування та експлуатації, а також технічного супроводу, перелік користувачів та обсяг прав доступу для різних користувачів Державної системи онлайн-моніторингу, порядок взаємодії Державної системи онлайн-моніторингу, організаторів азартних ігор і Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

- Внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програми «Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями». Уточнено один з напрямів використання бюджетних коштів - здійснення епідеміологічного нагляду, лабораторних досліджень, необхідних для виконання оперативних функцій громадського здоровʼя, забезпечення готовності та реагування на небезпечні чинники та надзвичайні ситуації у сфері громадського здоровʼя.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 30.12.2022 № 1470 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення захисту прав і свобод громадян України, що проживають на тимчасово окупованій території України, допомоги громадянам України з гуманітарно-кризових питань та здійснення заходів із передачі та репатріації тіл (останків) осіб, загиблих (померлих) у зв’язку із збройною агресією проти України» в частині уточнення назви цієї постанови та Порядку, а також напрямків використання бюджетних коштів, визначених цим Порядком. Внесено зміни до Положення про Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України у частині виключення з основних завдань, покладених на Мінреінтеграції, забезпечення відповідно до компетенції здійснення заходів із передачі та репатріації тіл (останків) осіб, загиблих (померлих) у звʼязку із збройною агресією проти України.

- Внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Реалізація надзвичайної кредитної програми для відновлення України». Виключено код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету й видатків загального фонду державного бюджету відповідно до ЗУ «Про Державний бюджет України на 2023 рік».

- Внесено зміни до Порядку використання коштів з рахунка для задоволення потреб охорони здоров’я. Упорядковано та уточнено процедури використання коштів з рахунка для задоволення потреб охорони здоровʼя, відкритого МОЗ у Національному банку для зарахування добровільних внесків (благодійних пожертв) від фізичних та юридичних осіб приватного права та/або публічного права, які є джерелом формування спеціального фонду державного бюджету і обліковуються за кодом бюджетної класифікації 24070700 «Кошти, отримані Міністерством охорони здоровʼя України на рахунок для задоволення потреб охорони здоров'я». Передбачено можливість спрямування коштів на закупівлю автономних джерел живлення (генераторів) для забезпечення роботи закладів охорони здоровʼя.

- Внесено зміни до постанов КМУ від 06.03.2022 N 222 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обовʼязків на субʼєктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу» та від 19.07.2022 N 812 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обовʼязків на субʼєктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам» задля виконання спеціальних обов’язків щодо реалізації природного газу, в частині забезпечення доставки природного газу споживачам, зокрема релігійним організаціям.

- Включено до Переліку обʼєктів великої приватизації державної власності, затвердженого розпорядженням КМУ від 16.01.2019 N 36 державний пакет акцій розміром 65,0010 відсотка статутного капіталу приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут», яке належить до сфери управління Фонду державного майна.

- Передано, у зв’язку з передачею Аграрного фонду до сфери управління Фонду державного майна, частину бюджетних призначень, передбачених Міністерству аграрної політики та продовольства на 2023 рік у загальному фонді державного бюджету за програмою «Організація та функціонування Аграрного фонду» в сумі 2 млн. 853 тис. гривень (видатки споживання) Фонду державного майна на нову бюджетну програму для організації та функціонування Аграрного фонду в сумі 2 млн. 853 тис. гривень (видатки споживання). Здійснено у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству аграрної політики та продовольства на 2023 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків шляхом: зменшення обсягу видатків споживання за програмою «Організація та функціонування Аграрного фонду» на 3 млн. 900 тис. гривень та за програмою «Організація діяльності рибовідтворювальних комплексів та інших бюджетних установ у сфері рибного господарства» на 3 млн. 695,3 тис. гривень; збільшення обсягу видатків розвитку за програмою «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері розвитку агропромислового комплексу, стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції» на суму 3 млн. 86,4 тис. гривень, обсягу видатків розвитку за програмою «Формування статутного капіталу Фонду часткового гарантування кредитів в сільському господарстві» на суму 4 млн гривень і обсягу видатків споживання за програмою «Організація і регулювання діяльності установ в системі агропромислового комплексу» на суму 508,9 тис. гривень.

- Затверджено план заходів на 2023-2024 роки з реалізації Стратегії кібербезпеки України. План містить низку завдань, які мають бути виконані протягом 2023-2024 років за напрямами: нормативно-правове забезпечення діяльності у сфері кібербезпеки; розвиток технологічної складової національної системи кібербезпеки; налагодження більш тісного співробітництва з міжнародними партнерами України; організація проведення наукових досліджень у сфері кібербезпеки; налагодження процесу підготовки кадрів у сфері кібербезпеки.

- Здійснено в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству культури та інформаційної політики на 2023 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків споживання шляхом зменшення їх обсягу за програмами «Підвищення кваліфікації, підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів» на 1 млн. 36,2 тис. гривень, «Забезпечення діяльності Українського інституту книги, підтримка книговидавничої справи та популяризація української літератури у світі» на 10 млн. 431,6 тис. гривень; та збільшення їх обсягу за програмами «Надання освіти закладами загальної середньої та позашкільної освіти державної форми власності, методичне забезпечення діяльності закладів освіти» на 1 млн. 183,6 тис. гривень, «Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва закладами фахової передвищої та вищої освіти» на 6 млн. 701,8 тис. гривень та «Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках» на 3 млн. 582,4 тис. гривень.

- Виділено з метою покриття додаткових витрат за березень 2022 р. - липень 2023 р. обʼєктів державної, комунальної та приватної власності, у будівлях (приміщеннях) яких у період воєнного стану на безоплатній основі розміщувалися внутрішньо переміщені особи, 20 млн. 666 560 гривень, а саме: Міністерству охорони здоровʼя - 159 908 гривень для надання додаткової компенсації підприємствам, установам і закладам державної форми власності, які належать до сфери його управління; Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій - 19 млн. 78 362 гривні для надання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію комунальним закладам, державним закладам освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, та закладам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних та районних рад, за розподілом між обласними бюджетами; обласним державним адміністраціям (відповідним військовим адміністраціям) - 1 млн. 428 290 гривень для надання додаткової компенсації приватним закладам (крім приватних закладів освіти).

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