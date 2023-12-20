Применяется ли административный арест средств на счете плательщика, и возможно ли освободить их: объяснение

Контролирующий орган имеет право накладывать арест на любое имущество налогоплательщика.

Источник фото: zp.tax.gov.ua

Налоговая служба в Запорожской области сообщила, что в соответствии с положениями законодательства, а именно пункта 94.2 статьи 94 Налогового кодекса Украины (НКУ), определены обстоятельства, при которых может применяться административный арест имущества налогоплательщика.

Согласно пункту 94.4 НКУ, контролирующий орган имеет право наложить арест на любое имущество налогоплательщика, кроме имущества, которое не подлежит взысканию в соответствии с законодательством, а также средств на счете налогоплательщика.

Арест средств на счете или электронном кошельке налогоплательщика осуществляется только по решению суда через обращение контролирующего органа в суд, согласно подпункту 94.6.2 пункта 94.6 НКУ.

Согласно инструкции, установленной Министерством финансов Украины, для применения ареста средств на счете налогоплательщика, налоговый орган должен подать заявление в суд в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Украины.

В соответствии с разделом ѴІІ Порядка применения административного ареста имущества налогоплательщика, предоставитель платежных услуг плательщика, на котором открыт счет, имеет право осуществлять меры для обеспечения исполнения судебных решений об аресте средств, поступивших в течение операционного дня.

Выполнение ареста средств подлежит остановке расходных операций по счетам пользователей на основании решения суда, направленного непосредственно от суда или контролирующего органа после получения решения.

Прекращение ареста имущества налогоплательщика происходит в соответствии с пунктом 94.19 статьи 94 НКУ, и такое решение вступает в законную силу после принятия судом.

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