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Неточные и недостоверные сведения в декларации, — на какую сумму чиновник может «ошибиться» в своем имуществе и не получить наказание

НАПК разграничило ложь в декларациях и «ошибку»: если чиновник предоставил неверные данные менее чем на 302 тысячи грн, ему не будет угрожать наказание.

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Неточные и недостоверные сведения в декларации, — на какую сумму чиновник может «ошибиться» в своем имуществе и не получить наказание

11:57, 3 января 2024
НАПК разграничило ложь в декларациях и «ошибку»: если чиновник предоставил неверные данные менее чем на 302 тысячи грн, ему не будет угрожать наказание.
Неточные и недостоверные сведения в декларации, — на какую сумму чиновник может «ошибиться» в своем имуществе и не получить наказание
Источник фото: bbc.co.uk
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Заместитель председателя НАПК Артем Сытник объяснил, на какую сумму в 2024 году чиновник может ошибиться в декларации и при этом не понести ответственности.

«Мы разделили понятие неточных и недостоверных данных. Это важный нюанс, который очень сильно триггерил определенных должностных лиц, особенно высокопоставленных должностных лиц, декларации которых постоянно проходили полную проверку», - отметил он.

Напомним, ранее мы писали, что постоянно полную проверку проходили одни и те же декларации, в том числе Президента, членов Кабмина и т.д. Но 99% процентов декларантов НАПК фактически не проверяло в полной мере.

«Раньше мы получали, условно, 1 млн. деклараций от 800 тысяч декларантов. В то время в законе было понятие «обязательной полной проверки». Это значит, что был список «высоких» должностей – Президент, члены Кабмина, парламента, руководители госорганов и т.д.

Существовал перечень должностей, требующих обязательной полной проверки, но, исходя из ограниченного ресурса НАПК и того огромного пула деклараций, мы успевали проверять тысячу деклараций.

В основном, это всегда были одни и те же лица, те же члены парламента, потому что после окончания кампании декларирование все это начиналось заново. Мы начинали с Президента и спускались дальше по иерархии декларантов.

Фактически более 99% деклараций не были охвачены системным контролем со стороны НАПК. Эти декларации попадали в поле зрения НАПК только после того, как были обращения от физических или юридических лиц по поводу нарушений декларанта (а его декларация могла находиться в нижнем пуле, до которого никогда не доходила эта обязательная полная проверка), или это были журналистские расследования в отношении конкретного депутата или материалы правоохранительных органов, в частности НАБУ. Тогда производилась полная проверка.

Этот подход имел определенные изъяны. Потому что все ожидали, что будут проверяться все декларации. Но такого ресурса у НАПК не было. И поэтому мы постоянно выслушивали критические замечания о том, что мы очень мало проверяем деклараций. Ведь основная часть деклараций не охватывалась полной проверкой НАПК», - отметил Артем Сытник.

Следовательно, НАПК фактически «ходило по кругу».

При этом одни и те же высокопоставленные должностные лица должны были постоянно писать объяснения, если допускали неточности. «Например, индекс неправильно указал какие-либо другие неточности, которые не влияли на привлечение к ответственности, но создавали некомфортные условия для декларанта.

Сейчас мы разделяем неточные и недостоверные данные.

Неточные данные – это данные, когда расхождение меньше суммы ответственности. Если сумма разногласия меньше порога административной ответственности, то эти данные неточные, и эта декларация может пройти автоматизированную проверку и никаких объяснений давать не нужно. Единственное, что декларант может учесть эти неточности при заполнении последующих деклараций.

Недостоверные данные – это когда разногласие превышает сумму порога привлечения к ответственности и тогда мы проверяем, и в зависимости от наличия субъективной, объективной стороны административного или уголовного правонарушения, мы уже заканчиваем проверку с соответствующим реагированием», - отметил Артем Сытник.

Порог ответственности составляет в 2024 году – 302,8 тысяч грн.

Итак,

Было

Недостоверные сведения – все сведения, не соответствующие действительности (дата, кадастровый номер, площадь и т.п.)

Стало

Недостоверные сведения – расхождения данных в декларации с фактическими данными более чем на 100 прожиточных минимумов на дату представления декларации (для деклараций, которые подавались в 2023 году – 268,4 тыс. грн., в 2024 году – 302,8 тысяч грн), а также сведения, не позволяющие идентифицировать члена семьи или объект декларирования

Неточные сведения – разногласия до 100 прожиточных минимумов (т.е. до 302,8 тыс. грн в 2024 году) или без денежного выражения

Было

Проверка декларации исключена уполномоченным лицом НАПК

Стало

Автоматизированная проверка или уполномоченным лицом НАПК (в зависимости от показателя рейтинга риска декларации и при условии, что декларация может быть проверена автоматизированно)

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что НАПК будет определять по-новому, какие декларации должностных лиц подлежат полной проверке – по коэффициентам риска.

Также глава НАПК Александр Новиков заявил, что только 30% чиновников заполнили декларации правильно и получат «подарок под елку».

Кроме того, НАПК сообщило, что будут автоматизированно проверяться декларации, имеющие наименьший показатель рейтинга риска и содержащие данные, которые могут быть проверены автоматизированно.

«Судебно-юридическая газета» также писала, что в НАПК разъяснили, как разобраться с тем, что сказано в справке по результатам автоматизированной проверки декларации.

Автор: Наталя Мамченко 

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