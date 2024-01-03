Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Минюст возобновит проверки частных исполнителей, - Кабмин внес законопроект

Правительство внесло в Раду законопроект, по которому возобновляются проверки частных исполнителей, которые ранее были приостановлены.

Неточные и недостоверные сведения в декларации, — на какую сумму чиновник может «ошибиться» в своем имуществе и не получить наказание

НАПК разграничило ложь в декларациях и «ошибку»: если чиновник предоставил неверные данные менее чем на 302 тысячи грн, ему не будет угрожать наказание.

Сразу трое членов Высшего совета правосудия подались на конкурс в апелляционные суды

Должности судей апелляционных судов планируют занять сразу три члена ВСП Юлия Бокова, Николай Мороз и Инна Плахтий.

Сколько будут получать прокуроры САП в 2024 году

Как будут считать должностные оклады в Специализированной антикоррупционной прокуратуре по новому закону.

Конкурс на должности 550 судей апелляционных судов: «скамейка запасных» украинского правосудия оказалась удивительно короткой

В конкурсе на должности судей апелляционных судов будут участвовать члены Высшего совета правосудия, судьи апелляционных судов, известные адвокаты, помощники судей и даже заведующий складом и мастер по лесозаготовкам.

  1. В Украине

На Волыни будут судить мужчину, который не смог достать меч из камня и сломал табличку на монументе

14:30, 3 января 2024
Благодаря активности подписчиков социальных сетей правоохранители установили личность молодого человека.
На Волыни будут судить мужчину, который не смог достать меч из камня и сломал табличку на монументе
Источник фото: Владимирский районный отдел полиции
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

В соцсетях распространили видео, на котором неизвестный парень нарушает общественный порядок, а именно уничтожает табличку на памятном монументе.

Полиция отреагировала на инцидент и сообщила, что происшествие произошло вблизи парка «Славянский» в городе Владимир в Волынской области.

Правоохранителями также установили, что событие произошло в ночь с 29 на 30 декабря.

«Компания молодых людей проходила мимо парка и в поле зрения им упал монумент с мечом. Имея много энергии ребята изо всех сил хотели достать меч, однако это оказалось им не по силам, тогда один из них сорвал табличку с надписью», - сообщили в полиции.

Благодаря активности подписчиков социальных сетей правоохранители установили личность молодого человека. Им оказался 20-летний местный житель.

Его пригласили в районный отдел полиции, опросили по данному поводу и составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).

Материалы административного дела правоохранители направят во Владимир-Волынский городской суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Владислав Єгупенко
    Владислав Єгупенко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду