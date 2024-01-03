На Волыни будут судить мужчину, который не смог достать меч из камня и сломал табличку на монументе

Благодаря активности подписчиков социальных сетей правоохранители установили личность молодого человека.

Источник фото: Владимирский районный отдел полиции

В соцсетях распространили видео, на котором неизвестный парень нарушает общественный порядок, а именно уничтожает табличку на памятном монументе.

Полиция отреагировала на инцидент и сообщила, что происшествие произошло вблизи парка «Славянский» в городе Владимир в Волынской области.

Правоохранителями также установили, что событие произошло в ночь с 29 на 30 декабря.

«Компания молодых людей проходила мимо парка и в поле зрения им упал монумент с мечом. Имея много энергии ребята изо всех сил хотели достать меч, однако это оказалось им не по силам, тогда один из них сорвал табличку с надписью», - сообщили в полиции.

Благодаря активности подписчиков социальных сетей правоохранители установили личность молодого человека. Им оказался 20-летний местный житель.

Его пригласили в районный отдел полиции, опросили по данному поводу и составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).

Материалы административного дела правоохранители направят во Владимир-Волынский городской суд.

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