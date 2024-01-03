Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Не повернення, а відмова у відкритті провадження, — Верховний Суд висловився стосовно дій апеляційного суду у разі, якщо ухвала не підлягає апеляційному оскарженню

Якщо ухвала суду першої інстанції не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, апеляційний суд повинен ухвалити рішення про відмову у відкритті апеляційного провадження, а не про повернення апеляційної скарги.

Верховний Суд пояснив, коли апеляційний суд не має права продовжувати перегляд вироку в частині засудження особи

Апеляційний суд спочатку закрив провадження, а потім продовжив розгляд апеляційних скарг у вже закритому провадженні, хоча законом не передбачено проведення будь-яких процесуальних дій після закриття кримінального провадження.

Мінюст відновить перевірки приватних виконавців, - Кабмін вніс законопроект

Уряд вніс до Ради законопроект, за яким відновлюються перевірки приватних виконавців, які раніше були призупинені.

Неточні та недостовірні відомості в декларації, — на яку суму чиновник може «помилитися» у своєму майні і не отримати покарання

НАЗК розмежувало брехню в деклараціях та «помилку»: якщо чиновник надав невірні дані менш, ніж на 302 тисячі грн, йому не загрожуватиме покарання.

Відразу троє членів Вищої ради правосуддя подалися на конкурс до апеляційних судів

Посади суддів апеляційних судів планують обійняти одразу три члена ВРП Юлія Бокова, Микола Мороз та Інна Плахтій.

  1. В Україні

На Волині судитимуть чоловіка, який не зміг дістати меч з каменю і зламав табличку на монументі

14:30, 3 січня 2024
Завдяки активності підписників соціальних мереж правоохоронці встановили особу хлопця.
На Волині судитимуть чоловіка, який не зміг дістати меч з каменю і зламав табличку на монументі
Джерело фото: Володимирський районний відділ поліції
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

У соцмережах поширили відео, на якому невідомий хлопець порушує громадський порядок, а саме нищить табличку на памʼятному монументі.

Поліція відреагувала на інцидент та повідомила, що подія сталася поблизу парку «Словʼянський» у місті Володимир у Волинської області.

Правоохоронцями також встановили, що подія сталася в ніч з 29 на 30 грудня.

«Компанія молодиків проходила повз парку і в поле зору їм впав монумент з мечем. Маючи багато енергії хлопці зі всієї сили хотіли дістати меч, однак це виявилось їм не під силу, тоді один з них зірвав табличку з надписом», - повідомили у поліції.

Завдяки активності підписників соціальних мереж правоохоронці встановили особу хлопця. Ним виявився 20-річний місцевий мешканець.

Його запросили до районного відділу поліції, опитали з даного приводу та склали протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ст.173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство).

Матеріали адміністративної справи правоохоронці скерують до Володимир-Волинського міського суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Владислав Єгупенко
    Владислав Єгупенко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду