На Волині судитимуть чоловіка, який не зміг дістати меч з каменю і зламав табличку на монументі

Завдяки активності підписників соціальних мереж правоохоронці встановили особу хлопця.

Джерело фото: Володимирський районний відділ поліції

У соцмережах поширили відео, на якому невідомий хлопець порушує громадський порядок, а саме нищить табличку на памʼятному монументі.

Поліція відреагувала на інцидент та повідомила, що подія сталася поблизу парку «Словʼянський» у місті Володимир у Волинської області.

Правоохоронцями також встановили, що подія сталася в ніч з 29 на 30 грудня.

«Компанія молодиків проходила повз парку і в поле зору їм впав монумент з мечем. Маючи багато енергії хлопці зі всієї сили хотіли дістати меч, однак це виявилось їм не під силу, тоді один з них зірвав табличку з надписом», - повідомили у поліції.

Завдяки активності підписників соціальних мереж правоохоронці встановили особу хлопця. Ним виявився 20-річний місцевий мешканець.

Його запросили до районного відділу поліції, опитали з даного приводу та склали протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ст.173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство).

Матеріали адміністративної справи правоохоронці скерують до Володимир-Волинського міського суду.

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