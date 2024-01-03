Землю накриє потужна магнітна буря: скільки вона триватиме

Магнітосфера перебуватиме у стані неспокою найближчі кілька днів.

Фото: yuz.uz

У четвер, 4 січня, Землю накриє вже друга із початку року магнітна буря. Вона буде сильною і триватиме два дні, передає ресурс Meteoagent.

Її К-індекс досягне позначки 5 – 4 грудня, та 6 – 5 грудня.

Нагадаємо, що магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля нашої планети. Вони викликані потоками заряджених частинок, викинутих Сонцем.

У дні магнітних бурь медики рекомендують налагодити режим сну та більше відпочивати.

Як уберегтися від ударів:

проводьте більше часу на свіжому повітрі;

бажано не вживати алкогольні напої та жирну шкідливу їжу;

бажано мати спокійний та стабільний сон;

приймайте контрастний душ, якщо немає проблем із судинами;

пийте більше води.

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