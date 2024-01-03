Землю накроет мощная магнитная буря: сколько она будет продолжаться

Магнитосфера будет находиться в состоянии беспокойства в ближайшие несколько дней.

Фото: yuz.uz

В четверг, 4 января, Землю покроет уже вторая с начала года магнитная буря. Она будет мощной и продлится два дня, передает ресурс Meteoagent.

Ее К-индекс достигнет отметки 5 – 4 декабря и 6 – 5 декабря.

Напомним, что магнитные бури – это возмущение геомагнитного поля нашей планеты. Они вызваны потоками заряженных частиц, выброшенных Солнцем.

В дни магнитных бурь медики рекомендуют наладить режим сна и больше отдыхать.

Как уберечься от ударов:

проводите больше времени на свежем воздухе;

желательно не употреблять алкогольные напитки и жирную вредную пищу;

желательно иметь спокойный и стабильный сон;

принимайте контрастный душ, если нет проблем с сосудами;

пейте больше воды.

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