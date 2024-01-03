Херсонский городской суд Херсонской области сообщил о наличии ряда вакантных должностей

Суд ищет судебного распорядителя и секретарей судебного заседания.

Херсонский городской суд Херсонской области сообщил, что в суде есть вакантные должности государственной службы категории «В» в аппарате суда (без конкурсного отбора на период военного положения). Об этом говорится в пресс-службе суда.

Среди них:

- старший секретарь отдела документального обеспечения и делопроизводства суда (канцелярия) Херсонского городского суда Херсонской области

- секретари судебного заседания Херсонского городского суда Херсонской области

- судебного распорядителя отдела службы судебных распорядителей и материально-хозяйственного обеспечения Херсонского городского суда Херсонской области

Требования: граждане Украины, свободно владеющие государственным языком, уверенно пользующиеся ПК, имеют высшее образование степени не ниже младшего бакалавра или бакалавра (желательно по специальности «Право», «Правоведение», «Правоохранительная деятельность»), без требований к стажу работы.

«Назначение на должность происходит по результатам собеседования соискателя с руководителем государственной службы в государственном органе.

За дополнительной информацией по поводу вакансий можно обратиться по электронной почте [email protected] или по телефону (0552) 49-82-81», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Соломенский райсуд Киева сообщил о наличии трех вакантных должностей.

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