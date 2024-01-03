Херсонський міський суд Херсонської області повідомив про наявність низки вакантних посад

Суд шукає судового розпорядника та секретарів судового засідання.

Херсонський міський суд Херсонської області повідомив, що у суді є вакантні посади державної служби категорії «В» в апараті суду (без конкурсного відбору на період воєнного стану). Про це йдеться у пресслужбі суду.

Серед них:

- Старший секретар відділу документального забезпечення і діловодства суду (канцелярія) Херсонського міського суду Херсонської області

- Секретарі судового засідання Херсонського міського суду Херсонської області

- Судового розпорядника відділу служби судових розпорядників та матеріально-господарського забезпечення Херсонського міського суду Херсонської області

Вимоги: громадяни України, які вільно володіють державною мовою, впевнено користуються ПК, мають вищу освіту ступеню не нижче молодшого бакалавра або бакалавра (бажано за спеціальністю «Право», «Правознавство», «Правоохоронна діяльність»), без вимог до стажу роботи.

«Призначення на посаду відбувається за результатами співбесіди претендента з керівником державної служби у державному органі.

За додатковою інформацією з приводу вакансій можна звернутись за електронною поштою [email protected] або за телефоном (0552) 49-82-81», - сказано у повідомленні.

Раніше Солом’янський райсуд Києва повідомив про наявність трьох вакантних посад.

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