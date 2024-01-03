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  1. У світі

У Франції запропонували позначати товари, виробники яких зменшують тару, щоб замаскувати підвищення цін

15:44, 3 січня 2024
Зменшувати тару виробникам не заборонять, але продавці будуть зобов'язані інформувати споживачів про це безпосередньо на упаковці або на етикетці, прикріпленій до продукту чи розміщеній поряд.
У Франції запропонували позначати товари, виробники яких зменшують тару, щоб замаскувати підвищення цін
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У Франції планують зобов'язати продавців позначати товари, виробники яких зменшують тару, щоб замаскувати підвищення цін. Про це повідомляє RFI.

Так, у вересні 2023 року міністр економіки Франції Брюно Ле Мер назвав таку практику – так звану шрінкфляцію – скандальною і шахрайством.

(Шрінкфляція — зниження виробником кількості, об'єму або ваги товару в упаковці при збереженні або непропорційно малому зниженні відпускної ціни)

«Вона існувала завжди, але зараз вона поширюється [через високу інфляцію]», – сказав він і пообіцяв, що уряд збирається виправити цю ситуацію.

У кінці грудня уряд Франції офіційно повідомив Єврокомісію про свої наміри, передавши на погодження відповідний проєкт рішення.

Зменшувати тару виробникам не заборонять, але продавці будуть зобов'язані інформувати споживачів про це безпосередньо на упаковці або на етикетці, прикріпленій до продукту чи розміщеній поряд.

На етикетці повинно бути вказано, що кількість продукції зменшилась з... до..., а роздрібна ціна збільшилась на стільки-то відсотків чи євро за кілограм. Ця інформація має бути вказано буквами й цифрами такого ж розміру, що використовується для позначення ціни продукту.

У Єврокомісії є три місяці, щоб розглянути французьку ініціативу.

Нове правило планують поширити на великі супермаркети й гіпермаркети з торговельною площею 400 кв. м і більше. Малі супермаркети, універсами та магазини "біля дому" воно не стосуватиметься. Також вимоги не застосовуватимуть для харчових продуктів, які продаються на вагу.

Невиконання вимоги буде каратися штрафами до 15 000 євро для компаній і до 3000 євро для фізичних осіб.

У випадку, якщо Єврокомісія дасть добро, нові норми наберуть чинності вже до квітня 2024 року.

Франція також планує добиватися ухвалення загальноєвропейських заходів боротьби зі шрінкфляцією в рамках перегляду правил ЄС щодо захисту прав споживачів у 2026 році.

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