Як вимикатимуть світло у Києві 1 листопада — графіки

ДТЕК представив графіки відключень світла на 1 листопада у Києві.

1 листопада в окремих регіонах України будуть застосовуватись графіки відключень електроенергії. Про це повідомляє "Укренерго".

Графіки передбачають погодинні відключення з 08:00 до 10:00 та з 15:00 до 22:00 обсягом 0,5 черги.

Для промисловості графіки обмеження потужності діятимуть з 08:00 до 10:00 та з 15:00 до 22:00.

У ДТЕК показали графіки відключень, які діятимуть у Києві.

