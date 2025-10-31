Как будуть выключать свет в Киеве 1 ноября — графики

ДТЭК представил графики отключений света на 1 ноября в Киеве.

1 ноября в отдельных регионах Украины будут применяться графики отключения электроэнергии. Об этом сообщает "Укрэнерго".

Графики предусматривают почасовые отключения с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 22:00 в объеме 0,5 очереди.

Для промышленности графики ограничения мощности будут действовать с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 22:00.

В ДТЭК показали графики отключений, которые будут действовать в Киеве.

