Как будуть выключать свет в Киеве 1 ноября — графики

1 ноября в отдельных регионах Украины будут применяться графики отключения электроэнергии. Об этом сообщает "Укрэнерго".
Графики предусматривают почасовые отключения с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 22:00 в объеме 0,5 очереди.
Для промышленности графики ограничения мощности будут действовать с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 22:00.
В ДТЭК показали графики отключений, которые будут действовать в Киеве.
