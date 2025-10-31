Офіс протидії рейдерству за дев’ять місяців розглянув понад тисячу скарг у сфері держреєстрації

Найбільше звернень надійшло від фізичних осіб — 545.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Розгляд скарг у сфері державної реєстрації — це ефективний позасудовий механізм захисту порушених прав, кажуть у Міністерстві юстиції.

Так, за період із лютого по жовтень 2025 року Колегія з розгляду скарг у сфері державної реєстрації опрацювала 1059 звернень. Із них 869 стосувалися питань реєстрації нерухомості, а 190 — бізнесу. За результатами розгляду ухвалено 325 рішень про задоволення скарг, 341 — про відмову, ще 393 скарги залишено без розгляду по суті.

Найбільше звернень надійшло від фізичних осіб — 545, юридичних осіб — 303, органів місцевого самоврядування — 194, органів державної влади — 13, а також 4 скарги від суб’єктів державної реєстрації.

«Завдяки роботі Офісу ми можемо швидко реагувати на можливі незаконні дії реєстраторів і відновлювати справедливість у короткі терміни», — зазначив керівник Офісу протидії рейдерству Ігор Поночовний.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.