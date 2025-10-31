Офис противодействия рейдерству за девять месяцев рассмотрел более тысячи жалоб в сфере госрегистрации

Больше всего обращений поступило от физических лиц — 545.

Рассмотрение жалоб в сфере государственной регистрации — это эффективный внесудебный механизм защиты нарушенных прав, отмечают в Министерстве юстиции.

Так, за период с февраля по октябрь 2025 года Коллегия по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации обработала 1059 обращений. Из них 869 касались вопросов регистрации недвижимости, а 190 — бизнеса. По результатам рассмотрения было принято 325 решений об удовлетворении жалоб, 341 — об отказе, еще 393 жалобы оставлены без рассмотрения по существу.

Больше всего обращений поступило от физических лиц — 545, юридических лиц — 303, органов местного самоуправления — 194, органов государственной власти — 13, а также 4 жалобы от субъектов государственной регистрации.

«Благодаря работе Офиса мы можем оперативно реагировать на возможные незаконные действия регистраторов и восстанавливать справедливость в кратчайшие сроки», — отметил руководитель Офиса противодействия рейдерству Игорь Поночовный.

