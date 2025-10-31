Принц Вільям і Кейт Міддлтон виграли суд проти Paris Match за приватні фото відпустки

Суд оштрафував французький журнал за знімки королівської сім’ї в Альпах.

Принц Вільям і принцеса Кейт Міддлтон здобули перемогу в суді проти журналу Paris Match, який без дозволу опублікував фото подружжя з дітьми під час приватної відпустки в Альпах. Про це повідомляє Sky News.

На знімках видно Вільяма, Кейт та їхніх дітей – принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї – на балконі шале.

Суд визнав публікацію порушенням права на приватність, зобов’язав видання вибачитися публічно та покрити судові витрати.

Кенсінгтонський палац заявив: рішення підтверджує право членів королівської родини на особистий простір попри публічні ролі.

«Незважаючи на обов’язки, їхні королівські вищості та діти мають право на повагу до приватного життя й сімейного часу без незаконного втручання», – зазначили в палаці.

Представники Вільяма й Кейт підкреслили, що надалі захищатимуть особистий простір родини, аби діти росли без надмірного медійного контролю.

