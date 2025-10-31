Практика судов
Принц Уильям и Кейт Миддлтон выиграли суд против Paris Match за частные фото отпуска

20:44, 31 октября 2025
Суд оштрафовал французский журнал за снимки королевской семьи в Альпах.
Принц Уильям и принцесса Кейт Миддлтон одержали победу в суде против журнала Paris Match, который без разрешения опубликовал фото супругов с детьми во время частного отпуска в Альпах. Об этом сообщает Sky News.

На снимках видны Уильям, Кейт и их дети — принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи — на балконе шале.

Суд признал публикацию нарушением права на частную жизнь, обязал издание извиниться публично и покрыть судебные расходы.

Кенсингтонский дворец заявил: решение подтверждает право членов королевской семьи на личное пространство, несмотря на публичные роли.

«Несмотря на обязанности, их королевские высочества и дети имеют право на уважение к частной жизни и семейному времени без незаконного вмешательства», – отметили во дворце.

Представители Уильяма и Кейт подчеркнули, что в дальнейшем будут защищать личное пространство семьи, чтобы дети росли без чрезмерного медийного контроля.

