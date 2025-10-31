Ексочільника Державної фіскальної служби Романа Насірова засудили до 6 років позбавлення волі

Вищий антикорсуд призначив Роману Насірову 6 років ув’язнення.

Вищий антикорупційний суд визнав колишнього очільника Державної фіскальної служби Романа Насірова винуватим в зловживанні владою та призначив 6 років позбавлення волі. Про це повідомляє Суспільне.

Насірову призначили покарання у вигляді 6 років позбавлення волі зі штрафом 17 000 грн та з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та підприємствах пов’язаних з виконанням організаційно-розпорядчих функцій строком на 3 роки.

Насірова взяли під варту в залі суду. Вирок ще не набрав законної сили.

Раніше ми писали, що дії колишнього очільника ДФС було кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України. У межах досудового розслідування встановили, що протягом 2015 – 2016 років очільник ДФС України одержав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн грн неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд грн.

