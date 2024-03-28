ВАКС продовжив арешт Романа Насірова і знову зменшив заставу

Антикорсуд продовжив тримання під вартою колишньому голові ДФС, який обвинувачується в одержанні понад 722 млн грн неправомірної вигоди.

Фото: focus.ua

У четвер, 28 березня, колегія суддів ВАКС у ході судового розгляду ухвалила змінити запобіжний захід колишньому голові ДФС України, який спільно з його радником обвинувачується в одержанні понад 722 млн грн неправомірної вигоди. Про це повідомила пресслужба САП.

У відомстві зазначають, що суд застосував до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 26 травня 2024 року.

Разом з тим, суд вкотре зменшив обвинуваченому розмір застави як альтернативного запобіжного заходу – з 70 млн грн до 65 млн грн.

У САП не називають прізвище, але, за даними ЗМІ, мова йде про Романа Насірова.

Нагадаємо, дії колишнього очільника ДФС України кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України, його радника – за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України. У межах досудового розслідування встановлено, що протягом 2015 – 2016 років очільник ДФС України одержав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн грн неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд грн.

Раніше ми писали, що Роман Насіров залишається в СІЗО ще на два місяці.

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