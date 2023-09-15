Роман Насіров залишається в СІЗО ще на два місяці

Вищий антикорупційний суд залишив під вартою колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова ще на 2 місяці.
"Колегія суддів Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання прокурора САП та продовжила на 60 днів строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ексголові ДФС України. Альтернативою визначено заставу у розмірі 130 791 320 грн", — йдеться в повідомленні ВАКС.
Строк дії запобіжного заходу – до 12 листопада 2023 року.
Як повідомляла «Судово-юридична газета», слідство у справі Насірова було завершено ще у лютому поточного року. Слідчі встановили, що протягом 2015-2016 років глава ДФС одержав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн гривень неправомірної вигоди від власника компаній аграрного холдингу за відшкодування ПДВ в прискореному режимі.
Хабар нарахували в іноземній валюті (5,5 млн доларів та 21 млн євро) через низку компаній, зареєстрованих за кордоном, які належали власнику одного з агрохолдингів.
Колишній чиновник виводив кошти через підприємства-нерезиденти, контроль над діяльністю яких здійснювався безпосередньо Насіров, його радник та інші особи, переважно родичі.
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