Роман Насиров остается в СИЗО еще на два месяца

Экс-глава Государственной фискальной службы останется под стражей еще два месяца – до 12 ноября.

Фото: УНИАН

Высший антикоррупционный суд оставил под стражей бывшего главу Государственной фискальной службы Романа Насирова еще на 2 месяца.

"Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство прокурора САП и продлила на 60 дней срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей экспредседателю ГФС Украины. Альтернативой определен залог в размере 130 791 320 грн", — сообщает ВАКС.

Срок действия меры пресечения – до 12 ноября 2023 года.

Насирову инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение взятки в особо крупном размере).

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», следствие по делу Насирова было завершено еще в феврале этого года. Следователи установили, что в течение 2015-2016 годов глава ГФС получил в свою пользу и в пользу третьих лиц более 722 млн гривен неправомерной выгоды от владельца компаний аграрного холдинга за возмещение НДС в ускоренном режиме.

Взятка насчитали в иностранной валюте (5,5 млн долларов и 21 млн евро) из-за ряда компаний, зарегистрированных за границей, принадлежавших владельцу одного из агрохолдингов.

Бывший чиновник выводил средства через предприятия-нерезиденты, контроль за деятельностью которых осуществлялся непосредственно Насиров, его советник и другие лица, преимущественно родственники.

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