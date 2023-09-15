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БП ВС: на стадии решения вопроса об открытии производства суд не может оценивать избранный истцом способ защиты, обстоятельства дела и доказательства

Оценка изложенных истцом обстоятельств дела и доказательств не отнесена к компетенции суда на стадии решения вопроса об открытии производства по делу, и КАСУ не предусматривает конкретную форму изложения исковых требований, - Большая Палата Верховного Суда.

Конкурс в апелляционные и местные суды: что известно

Документы для участия в конкурсе на должности судей местных судов необходимо подать до 16 октября, а на конкурс в апелляционные суды - с 15 по 31 декабря.

Теперь для получения средств США для Украины будут определенные условия, в частности судебная и правоохранительная реформы и в сфере борьбы с коррупцией, - новоназначенная спецпредставитель США

Сначала Украина должна воплощать условия – реформы, в частности, судебную и правоохранительную, а затем получит средства от США, - новоназначенный Президентом США спецпредставитель по восстановлению Украины Пенни Прицкер.

ВККС объявлен конкурс на 560 должностей судей местных судов

В резерве – 585 кандидатов на должности судей.

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Конкурс объявлен на 410 должностей судей общих апелляционных судов, 66 должностей судей административных апелляционных судов и 56 должностей судей апелляционных хозяйственных судов.

  1. В Украине

Роман Насиров остается в СИЗО еще на два месяца

10:40, 15 сентября 2023
Экс-глава Государственной фискальной службы останется под стражей еще два месяца – до 12 ноября.
Роман Насиров остается в СИЗО еще на два месяца
Фото: УНИАН
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Высший антикоррупционный суд оставил под стражей бывшего главу Государственной фискальной службы Романа Насирова еще на 2 месяца.

"Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство прокурора САП и продлила на 60 дней срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей экспредседателю ГФС Украины. Альтернативой определен залог в размере 130 791 320 грн", — сообщает ВАКС.

Срок действия меры пресечения – до 12 ноября 2023 года.

Насирову инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение взятки в особо крупном размере).

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», следствие по делу Насирова было завершено еще в феврале этого года. Следователи установили, что в течение 2015-2016 годов глава ГФС получил в свою пользу и в пользу третьих лиц более 722 млн гривен неправомерной выгоды от владельца компаний аграрного холдинга за возмещение НДС в ускоренном режиме.

Взятка насчитали в иностранной валюте (5,5 млн долларов и 21 млн евро) из-за ряда компаний, зарегистрированных за границей, принадлежавших владельцу одного из агрохолдингов.

Бывший чиновник выводил средства через предприятия-нерезиденты, контроль за деятельностью которых осуществлялся непосредственно Насиров, его советник и другие лица, преимущественно родственники.

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