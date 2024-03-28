Польша збирається скасувати програму безкоштовного розміщення українських біженців: що слід знати

В уряді подали відповідну поправку до закону про тимчасовий захист українців.

Фото: gettyimages

У Польщі мають намір скасувати програму безкоштовного розміщення українських біженців «40+». Про це повідомляє prawo.pl.

Держава компенсуватиме власникам житла розміщення та харчування українців лише до 30 червня 2024 року. Таку пропозицію змін до спецзакону про допомогу українцям подало Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі.

Досі за розміщення та харчування втікачів від війни власникам житла виплачувалася компенсація у 40 злотих (392 грн) на добу за людину. Більшість біженців мають право на таку допомогу упродовж 120 днів, вразливі категорії не обмежені у часі державної підтримки.

Відомство вирішило відмовитися від форми підтримки громадян, які надають притулок та харчування біженцям у приватному житлі. Заступник міністра Мацей Дущик зазначив, що у поправці до закону про допомогу, яка має бути подана до Сейму до кінця квітня, буде видалена відповідна стаття 13. Це пов'язано із тим, що пільга викликає багато суперечень та сумнівів у тлумаченні.

Зокрема, у Союзі польських метрополій повідомили, що виникає багато проблем із документальним підтвердженням інвалідності. Також все більше заявок на компенсацію подають громадяни України, які приймають на проживання своїх співвітчизників.



«Досі всі поправки були спробою посилити це положення, щоб не допустити зловживань. Після аналізу ми вирішили, що ця стаття зникне з закону», – сказав Дущик.

Поправка має набути чинності на початку липня. Міністерство розглядає можливість прийняття невеликого перехідного періоду.

«Скасування цього положення не означатиме, що біженці будуть позбавлені підтримки та догляду, вони все одно зможуть користуватися місцями колективного розміщення. Вони точно не будуть позбавлені допомоги», – зауважила керуючий директор Союзу польських митрополій Дорота Бомбяк-Ковальська.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.