Практика судів
  1. У світі
  2. / Суспільство

Польша збирається скасувати програму безкоштовного розміщення українських біженців: що слід знати

18:01, 28 березня 2024
В уряді подали відповідну поправку до закону про тимчасовий захист українців.
Польша збирається скасувати програму безкоштовного розміщення українських біженців: що слід знати
Фото: gettyimages
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Польщі мають намір скасувати програму безкоштовного розміщення українських біженців «40+». Про це повідомляє prawo.pl.

Держава компенсуватиме власникам житла розміщення та харчування українців лише до 30 червня 2024 року. Таку пропозицію змін до спецзакону про допомогу українцям подало Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі.

Досі за розміщення та харчування втікачів від війни власникам житла виплачувалася компенсація у 40 злотих (392 грн) на добу за людину. Більшість біженців мають право на таку допомогу упродовж 120 днів, вразливі категорії не обмежені у часі державної підтримки.

Відомство вирішило відмовитися від форми підтримки громадян, які надають притулок та харчування біженцям у приватному житлі. Заступник міністра Мацей Дущик зазначив, що у поправці до закону про допомогу, яка має бути подана до Сейму до кінця квітня, буде видалена відповідна стаття 13. Це пов'язано із тим, що пільга викликає багато суперечень та сумнівів у тлумаченні.

Зокрема, у Союзі польських метрополій повідомили, що виникає багато проблем із документальним підтвердженням інвалідності. Також все більше заявок на компенсацію подають громадяни України, які приймають на проживання своїх співвітчизників.

«Досі всі поправки були спробою посилити це положення, щоб не допустити зловживань. Після аналізу ми вирішили, що ця стаття зникне з закону», – сказав Дущик.

Поправка має набути чинності на початку липня. Міністерство розглядає можливість прийняття невеликого перехідного періоду.

«Скасування цього положення не означатиме, що біженці будуть позбавлені підтримки та догляду, вони все одно зможуть користуватися місцями колективного розміщення. Вони точно не будуть позбавлені допомоги», – зауважила керуючий директор Союзу польських митрополій Дорота Бомбяк-Ковальська.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Вибори нового голови ВККС відбудуться 1 квітня

На посаду нового голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів може бути декілька претендентів.

Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію – прямий ефір на Право ТВ

Обмежено придатних до військової служби більше не буде: що означає таке законодавче рішення парламенту для військовозобов’язаних – дивіться у прямому ефірі 28 березня о 19-30.

Хто з іноземних експертів може увійти у новий склад Громадської ради міжнародних експертів: список

На шість посад членів Громадської ради міжнародних експертів є 12 претендентів.

Україна погодилася на запропоновані Єврокомісією обмеження щодо нашого аграрного експорту – Денис Шмигаль

Також під час зустрічі з Дональдом Туском Денис Шмигаль висловив вдячність польському Уряду й Сейму, який ухвалив заклик до Єврокомісії з проханням зупинити російський та білоруський аграрний експорт до ЄС.

Кабмін затвердив план реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади на 2024-2027 роки

Також план передбачає доручення Мінюсту та Мінінфраструктури супроводження у Верховній Раді проекту Закону «Про місто Київ — столицю України».

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Роман Кисіль
    Роман Кисіль
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Лев Кишакевич
    Лев Кишакевич
    голова Етичної Ради, суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Юрій Луганський
    Юрій Луганський
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді