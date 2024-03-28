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Польша собирается отменить программу бесплатного размещения украинских беженцев: что нужно знать

18:01, 28 марта 2024
В правительстве подали соответствующую поправку в закон о временной защите украинцев.
Польша собирается отменить программу бесплатного размещения украинских беженцев: что нужно знать
Фото: gettyimages
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В Польше намерены отменить программу бесплатного размещения украинских беженцев «40+». Об этом сообщает prawo.pl.

Государство будет компенсировать владельцам жилья размещение и питание украинцев до 30 июня 2024 года. Такое предложение изменений в спецзакон о помощи украинцам подало Министерство внутренних дел и администрации Польши.

До сих пор за размещение и питание беглецов от войны владельцам жилья выплачивалась компенсация в 40 злотых (392 грн) в сутки за человека. Большинство беженцев имеют право на такую помощь в течение 120 дней, уязвимые категории не ограничены во время государственной поддержки.

Ведомство решило отказаться от формы поддержки граждан, предоставляющих убежище и питание беженцам в частном жилье. Заместитель министра Мацей Дущик отметил, что в поправке к закону о помощи, которая должна быть подана в Сейма до конца апреля, будет удалена соответствующая статья 13. Это связано с тем, что льгота вызывает много противоречий и сомнений в толковании.

В частности, в Союзе польских метрополий сообщили, что возникают многие проблемы с документальным подтверждением инвалидности. Также все больше заявок на компенсацию подают граждане Украины, которые принимают на жительство своих соотечественников.

«До сих пор все поправки были попыткой усилить это положение, чтобы не допустить злоупотреблений. После анализа мы решили, что эта статья исчезнет из закона», – сказал Дущик.

Поправка должна вступить в силу в начале июля. Министерство рассматривает возможность принятия небольшого переходного периода.

«Отмена этого положения не будет означать, что беженцы будут лишены поддержки и ухода, они все равно смогут пользоваться местами коллективного размещения. Они точно не будут лишены помощи», – отметила управляющий директор Союза польских митрополий Дорота Бомбяк-Ковальская.

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