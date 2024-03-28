Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Работник «Новой почты» украл мониторы, но раскаялся, что сделал это из-за финансовых трудностей: как его наказали

15:18, 28 марта 2024
Мужчина совершил кражу на рабочем месте, но продать украденное не успел.
Работник «Новой почты» украл мониторы, но раскаялся, что сделал это из-за финансовых трудностей: как его наказали
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киевской области судили работника "Новой почты", который украл мониторы. Об этом сообщает Бориспольский горрайонный суд Киевской области.

Як вбачається з матеріалів справи, 30.11.2023 року о  17 год. 00 хв. обвинувачений М., працюючи приймальником товару ТОВ «Нова пошта», перебував на своєму робочому місці, за адресою: с. Щасливе Бориспільського району.

30.11.2023 року близько 17 год. 15 хв. до відділення прибув вантажний автомобіль з дерев’яним палетом (піддоном), на якому знаходилися в запакованому вигляді монітори «ТFТ 23,8 «Рhilips 243V7QDSB, ІРS, VGА, DVІ-D, НDМІ»» в кількості 34 штук, що належать гр. Д, яка працює у ФОП «О» та являється начальником представництва партнерської мережі ТОВ «Нова Пошта».

Під час транспортування вказаного палету до ангару для зберігання великогабаритного товару обвинувачений М.  взяв з дерев’яного палету (піддону), який розвантажував, два монітори чорного кольору «ТFТ 23,8 «Рhilips 243V7QDSB, ІРS, VGА, DVІ-D, НDМІ» вартістю 3 263 грн. 50 коп. кожен та заховав їх  на території відділення.

Після чого, дочекавшись закінчення робочого дня, 30.11.2023, близько 20 год. 20 хв., гр. М., викликав автомобіль таксі, на якому перевіз викрадені монітори додому, таким чином таємно викравши вказаний товар.

У подальшому обвинувачений М. викраденим майном розпорядився на власний розсуд, чим спричинив гр. Д. матеріальну шкоду на загальну суму 6 527 грн.

Таким чином, гр. М. обвинувачується у таємному викраденні чужого майна (крадіжка), вчиненого в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У судовому засіданні обвинувачений вину визнав повністю, фактичні обставини справи не оспорював. Щиро розкаявся та показав, що він дійсно працював приймальником у відділенні «Нова пошта». У зв’язку із матеріальними труднощами, вирішив викрасти два монітора, які переніс додому. Дані монітори він не вспів продати, так як відпала потреба. Він повернув дані монітори працівникам поліції.

Суд визнав  обвинуваченого М. винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України та призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі. На підставі ст. 75 КК України засудженого звільнено від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком 2 роки.

На гр. М. покладені обов'язки, передбачені ст.76 КК України, а саме: періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

З повним текстом вироку можна ознайомитися в ЄДРСР за № 359/258/24.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей

Лента новостей

Блоги
Публикации
Украина может перейти с доллара на евро как основную валюту курсовой привязки

Как сообщает Нацбанк, Совет оверсайта не исключает уже в скором будущем, что курс гривны могут привязать к евро.

Верховная Рада разблокировала подписание закона о повторном медицинском осмотре ограниченно пригодных

Теперь Руслан Стефанчук сможет подписать принятый закон о переосмотре ограниченно пригодных и передать его на подпись Президенту.

Верховный Суд объяснил, чем буллинг учеников со стороны педагога отличается от ссоры или конфликта

Сами по себе заявления родителей без доказательств действий педагога в отношении учащихся не свидетельствуют о буллинге и аморальности проступка, который является основанием для увольнения – Верховный Суд.

Верховный Суд рассмотрел дело женщины, с которой горсовет хотел взыскать выплаченные средства адресной помощи ВПЛ

Верховный Суд подчеркнул, что адресная помощь внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание и денежная компенсация за аренду жилья – это разные виды помощи.

Закрыть уголовное производство на основании окончания срока досудебного расследования можно на любой стадии процесса до выхода в совещательную комнату – Верховный Суд

УПК не содержит ограничений по закрытию уголовного производства на основании окончания срока досудебного расследования на любой стадии процесса до выхода в совещательную комнату.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Роман Кисіль
    Роман Кисіль
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Лев Кишакевич
    Лев Кишакевич
    голова Етичної Ради, суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Юрій Луганський
    Юрій Луганський
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді