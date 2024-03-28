Працівник «Нової пошти» вкрав монітори, але розкаявся, що зробив це через фінансові труднощі: як його покарали

Чоловік вчинив крадіжку на робочому місці, але продати вкрадене не встиг.

На Київщині судили працівника "Нової пошти", який вкрав монітори. Про це повідомляє Бориспільський міськрайонний суд Київської області.

Як вбачається з матеріалів справи, 30.11.2023 року о 17 год. 00 хв. обвинувачений М., працюючи приймальником товару ТОВ «Нова пошта», перебував на своєму робочому місці, за адресою: с. Щасливе Бориспільського району.

30.11.2023 року близько 17 год. 15 хв. до відділення прибув вантажний автомобіль з дерев’яним палетом (піддоном), на якому знаходилися в запакованому вигляді монітори «ТFТ 23,8 «Рhilips 243V7QDSB, ІРS, VGА, DVІ-D, НDМІ»» в кількості 34 штук, що належать гр. Д, яка працює у ФОП «О» та являється начальником представництва партнерської мережі ТОВ «Нова Пошта».

Під час транспортування вказаного палету до ангару для зберігання великогабаритного товару обвинувачений М. взяв з дерев’яного палету (піддону), який розвантажував, два монітори чорного кольору «ТFТ 23,8 «Рhilips 243V7QDSB, ІРS, VGА, DVІ-D, НDМІ» вартістю 3 263 грн. 50 коп. кожен та заховав їх на території відділення.

Після чого, дочекавшись закінчення робочого дня, 30.11.2023, близько 20 год. 20 хв., гр. М., викликав автомобіль таксі, на якому перевіз викрадені монітори додому, таким чином таємно викравши вказаний товар.

У подальшому обвинувачений М. викраденим майном розпорядився на власний розсуд, чим спричинив гр. Д. матеріальну шкоду на загальну суму 6 527 грн.

Таким чином, гр. М. обвинувачується у таємному викраденні чужого майна (крадіжка), вчиненого в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У судовому засіданні обвинувачений вину визнав повністю, фактичні обставини справи не оспорював. Щиро розкаявся та показав, що він дійсно працював приймальником у відділенні «Нова пошта». У зв’язку із матеріальними труднощами, вирішив викрасти два монітора, які переніс додому. Дані монітори він не вспів продати, так як відпала потреба. Він повернув дані монітори працівникам поліції.

Суд визнав обвинуваченого М. винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України та призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі. На підставі ст. 75 КК України засудженого звільнено від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком 2 роки.

На гр. М. покладені обов'язки, передбачені ст.76 КК України, а саме: періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

З повним текстом вироку можна ознайомитися в ЄДРСР за № 359/258/24.

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