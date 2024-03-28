Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

Працівник «Нової пошти» вкрав монітори, але розкаявся, що зробив це через фінансові труднощі: як його покарали

15:18, 28 березня 2024
Чоловік вчинив крадіжку на робочому місці, але продати вкрадене не встиг.
Працівник «Нової пошти» вкрав монітори, але розкаявся, що зробив це через фінансові труднощі: як його покарали
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Київщині судили працівника "Нової пошти", який вкрав монітори. Про це повідомляє Бориспільський міськрайонний суд Київської області.

Як вбачається з матеріалів справи, 30.11.2023 року о  17 год. 00 хв. обвинувачений М., працюючи приймальником товару ТОВ «Нова пошта», перебував на своєму робочому місці, за адресою: с. Щасливе Бориспільського району.

30.11.2023 року близько 17 год. 15 хв. до відділення прибув вантажний автомобіль з дерев’яним палетом (піддоном), на якому знаходилися в запакованому вигляді монітори «ТFТ 23,8 «Рhilips 243V7QDSB, ІРS, VGА, DVІ-D, НDМІ»» в кількості 34 штук, що належать гр. Д, яка працює у ФОП «О» та являється начальником представництва партнерської мережі ТОВ «Нова Пошта».

Під час транспортування вказаного палету до ангару для зберігання великогабаритного товару обвинувачений М.  взяв з дерев’яного палету (піддону), який розвантажував, два монітори чорного кольору «ТFТ 23,8 «Рhilips 243V7QDSB, ІРS, VGА, DVІ-D, НDМІ» вартістю 3 263 грн. 50 коп. кожен та заховав їх  на території відділення.

Після чого, дочекавшись закінчення робочого дня, 30.11.2023, близько 20 год. 20 хв., гр. М., викликав автомобіль таксі, на якому перевіз викрадені монітори додому, таким чином таємно викравши вказаний товар.

У подальшому обвинувачений М. викраденим майном розпорядився на власний розсуд, чим спричинив гр. Д. матеріальну шкоду на загальну суму 6 527 грн.

Таким чином, гр. М. обвинувачується у таємному викраденні чужого майна (крадіжка), вчиненого в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У судовому засіданні обвинувачений вину визнав повністю, фактичні обставини справи не оспорював. Щиро розкаявся та показав, що він дійсно працював приймальником у відділенні «Нова пошта». У зв’язку із матеріальними труднощами, вирішив викрасти два монітора, які переніс додому. Дані монітори він не вспів продати, так як відпала потреба. Він повернув дані монітори працівникам поліції.

Суд визнав  обвинуваченого М. винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України та призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі. На підставі ст. 75 КК України засудженого звільнено від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком 2 роки.

На гр. М. покладені обов'язки, передбачені ст.76 КК України, а саме: періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

З повним текстом вироку можна ознайомитися в ЄДРСР за № 359/258/24.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Ольга Стефанішина пояснила, чому Єврокомісія не пішла на повну заборону імпорту російської продукції

Український уряд сподівається, що разом із польським урядом зможе добитися того, щоб імпорт російської продукції був заборонений.

Україна може перейти з долара до євро як основної валюти курсової прив’язки

Як повідомляє Нацбанк, Рада оверсайту не виключає вже в недалекому майбутньому, що курс гривні можуть прив’язати до євро.

Верховна Рада розблокувала підписання закону про повторний медичний огляд обмежено придатних

Тепер Руслан Стефанчук зможе підписати ухвалений закон про переогляд обмежено придатних та передати його на підпис Президенту.

Верховний Суд пояснив, чим булінг учнів з боку педагога відрізняється від сварки або конфлікту

Самі по собі заяви батьків без доведення доказами щодо дій педагога стосовно учнів не свідчать про булінг та аморальність проступку, який є підставою для звільнення – Верховний Суд.

Верховний Суд розглянув справу жінки, з якої міськрада хотіла стягнути виплачені кошти адресної допомоги ВПО

Верховний Суд підкреслив, що адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання і грошова компенсація за оренду житла – це різні види допомоги.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Роман Кисіль
    Роман Кисіль
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Лев Кишакевич
    Лев Кишакевич
    голова Етичної Ради, суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Юрій Луганський
    Юрій Луганський
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді