ВАКС продлил арест Романа Насирова и снова уменьшил залог

Антикорсуд продолжил содержание под стражей бывшего главы ГФС, обвиняемого в получении более 722 млн грн неправомерной выгоды.

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В четверг, 28 марта, коллегия судей ВАКС в ходе судебного разбирательства приняла изменить меру пресечения бывшему председателю ГФС Украины, который совместно с его советником обвиняется в получении более 722 млн грн неправомерной выгоды. Об этом сообщила пресс-служба САП.

В ведомстве отмечают, что суд применил к обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 26 мая 2024 года.

Вместе с тем суд в очередной раз уменьшил обвиняемому размер залога как альтернативной меры пресечения – с 70 млн грн до 65 млн грн.

В САП не называют фамилию, но, по данным СМИ, речь идет о Романе Насирове.

Напомним, действия бывшего главы ГФС Украины квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины, его советника – по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины. В рамках досудебного расследования установлено, что в течение 2015 – 2016 годов глава ГФС Украины получил в свою пользу и в пользу третьих лиц свыше 722 млн грн неправомерной выгоды за совершение действий, связанных с обеспечением возмещения НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам в размере свыше 3,2 млрд грн.

Ранее сообщалось, что Роман Насиров остается в СИЗО еще на два месяца.

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