Экс-главу Государственной фискальной службы Романа Насирова приговорен к 6 годам лишения свободы

Высший антикорсуд назначил Роману Насирову 6 лет заключения.

Фото: Суспильне

Высший антикоррупционный суд признал бывшего главу Государственной фискальной службы Романа Насирова виновным в злоупотреблении властью и назначил 6 лет лишения свободы. Об этом сообщает Суспильне.

Насирову назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы со штрафом 17 000 грн и лишением права занимать должности в органах государственной власти, органах местного самоуправления и предприятиях связанных с выполнением организационно-распорядительных функций сроком на 3 года.

Насирова взяли под стражу в зале суда. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее мы писали, что действия бывшего главы ГФС были квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины. В рамках досудебного расследования установили, что в течение 2015-2016 годов глава ГФС Украины получил в свою пользу и в пользу третьих лиц свыше 722 млн грн неправомерной выгоды за совершение действий, связанных с обеспечением возмещения НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам в размере более 3,2 млрд грн.

