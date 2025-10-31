Практика судов
  1. В Украине

Экс-главу Государственной фискальной службы Романа Насирова приговорен к 6 годам лишения свободы

22:07, 31 октября 2025
Высший антикорсуд назначил Роману Насирову 6 лет заключения.

Фото: Суспильне
Высший антикоррупционный суд признал бывшего главу Государственной фискальной службы Романа Насирова виновным в злоупотреблении властью и назначил 6 лет лишения свободы. Об этом сообщает Суспильне. 

Насирову назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы со штрафом 17 000 грн и лишением права занимать должности в органах государственной власти, органах местного самоуправления и предприятиях связанных с выполнением организационно-распорядительных функций сроком на 3 года.

Насирова взяли под стражу в зале суда. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее мы писали, что действия бывшего главы ГФС были квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины. В рамках досудебного расследования установили, что в течение 2015-2016 годов глава ГФС Украины получил в свою пользу и в пользу третьих лиц свыше 722 млн грн неправомерной выгоды за совершение действий, связанных с обеспечением возмещения НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам в размере более  3,2 млрд грн.

ГФС ВАКС Роман Насиров

