На Рейтарській у Києві з’явиться метасад, пам’яті графіка Георгія Нарбута

Арт-локація в сквері на Рейтарській поєднає скульптуру та ревіталізацію будівель.

У сквері на вул. Рейтарській, 8 у Києві облаштують метасад, присвячений українському графіку Георгію Нарбуту. Концепт розробили агенція Юнакова та студія «Фрейя» разом із проєктом Dovgiy Family Office з ревіталізації будівель і трансформації скверу, пише hromadske.

Скульптурну композицію створив Назар Білик.

Команда ревіталізації будівель на провулку Георгіївському, 9 два роки працювала з мешканцями Рейтарської, митцями та архітекторами для синергії будівель і простору в історичному місці. Проєкт Sophia Park Residence отримав International Property Awards і чотири номінації як найкращий у Європі з ревіталізації.

Планується зберегти все по максимуму, відновити автентичний колір фасадів ХІХ століття за архівними розвідками.

