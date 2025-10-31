На Рейтарской в Киеве появится метасад в память о графике Георгии Нарбуте

Арт-локация в сквере на Рейтарской объединит скульптуру и ревитализация зданий.

В сквере на ул. Рейтарской, 8 в Киеве обустроят метасад, посвященный украинскому графику Георгию Нарбуту. Концепт разработали агентство Юнакова и студия «Фрейя» вместе с проектом Dovgiy Family Office по ревитализации зданий и трансформации сквера, пишет hromadske.

Скульптурную композицию создал Назар Билык.

Команда ревитализации зданий на переулке Георгиевском, 9 два года работала с жителями Рейтарской, художниками и архитекторами для синергии зданий и пространства в историческом месте. Проект Sophia Park Residence получил International Property Awards и четыре номинации как лучший в Европе по ревитализации.

Планируется сохранить все по максимуму, восстановить аутентичный цвет фасадов XIX века по архивным разведкам.

