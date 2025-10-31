Харків’янин намагався виїхати з України з «купленою» дитиною за криптовалюту

Чоловік купив свідоцтва про народження за 4000 USDT у криптогаманці.

Фото: ДПСУ

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прикордонники в пункті пропуску «Могилів-Подільський» зупинили 35-річного харків’янина, який видавав себе за багатодітного батька для виїзду за кордон.

Як зазначили в ДПСУ, на контролі чоловік пред’явив свідоцтва про народження трьох дітей. Два – без зауважень, третє, нібито польське, не відповідало зразку.

Під час перевірки з’ясувалося: свідоцтво підроблене. Чоловік зізнався – придбав за 4000 USDT, переказавши на криптогаманець невідомої особи.

У пропуску через кордон відмовлено. Повідомлення про ознаки злочину за ст. 358 ККУ (підроблення документів) скеровано до Нацполіції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.