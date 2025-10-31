Харьковчанин пытался выехать из Украины с «купленным» ребенком за криптовалюту

Мужчина купил свидетельства о рождении за 4000 USDT в криптокошельке.

Фото: ГПСУ

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пограничники в пункте пропуска «Могилев-Подольский» остановили 35-летнего харьковчанина, который выдавал себя за многодетного отца для выезда за границу.

Как отметили в ГПСУ, на контроле мужчина предъявил свидетельства о рождении троих детей. Два – без замечаний, третье, якобы польское, не соответствовало образцу.

Во время проверки выяснилось: свидетельство поддельное. Мужчина признался – приобрел за 4000 USDT, переведя на криптокошелек неизвестного лица.

В пропуске через границу отказано. Сообщение о признаках преступления по ст. 358 УК (подделка документов) направлено в Нацполицию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.