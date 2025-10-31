Volkswagen уперше за 5 років зазнав збитків

Volkswagen зафіксував збиток 1,07 млрд євро за третій квартал.

Німецький концерн Volkswagen 30 жовтня відзвітував про чистий збиток 1,07 млрд євро за третій квартал 2025 року. Про це повідомляє DW.

Це перший квартальний збиток за останні п'ять років.

За дев'ять місяців чистий прибуток групи скоротився понад 60% – до 3,4 млрд євро з 8,8 млрд роком раніше.

На результати вплинули вищі мита США та зміна стратегії Porsche, який скасував цілі щодо електромобілів.

Фінансовий директор Арно Антліц зазначив: без негативних факторів операційна рентабельність сягнула б 5,4% – пристойний показник в умовах економіки.

Митна політика Дональда Трампа коштує концерну близько 5 млрд євро щорічно.

За угодою ЄС-США експорт авто з Європи обкладається 15% митом – нижче 27,5%, але вище довоєнних 2,5%.

