Volkswagen впервые за 5 лет понес убытки

Volkswagen зафиксировал убыток в 1,07 млрд евро за третий квартал.

Немецкий концерн Volkswagen 30 октября отчитался о чистом убытке в 1,07 млрд евро за третий квартал 2025 года. Об этом сообщает DW.

Это первый квартальный убыток за последние пять лет.

За девять месяцев чистая прибыль группы сократилась более чем на 60% – до 3,4 млрд евро с 8,8 млрд годом ранее.

На результаты повлияли более высокие пошлины США и изменение стратегии Porsche, который отменил цели по электромобилям.

Финансовый директор Арно Антлиц отметил: без негативных факторов операционная рентабельность достигла бы 5,4% – приличный показатель в условиях экономики.

Таможенная политика Дональда Трампа обходится концерну около 5 млрд евро ежегодно.

По соглашению ЕС-США экспорт авто из Европы облагается 15% пошлиной – ниже 27,5%, но выше довоенных 2,5%.

