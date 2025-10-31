Практика судів
В Армія+ з’явився рапорт на додаткову відпустку для військових, які мають пільговий статус, — Міноборони

20:46, 31 жовтня 2025
Подати рапорт на додаткову відпустку можна через Армія+.
В Армія+ з’явився рапорт на додаткову відпустку для військових, які мають пільговий статус, — Міноборони
У застосунку «Армія+» з’явилася нова функція — можливість подати рапорт на додаткову відпустку для військовослужбовців із пільговим статусом. Як повідомляє Міноборони, таку відпустку можна отримати за рішенням командира підрозділу, якщо основна вже була використана.

Подати рапорт можуть:

  • учасники бойових дій та прирівняні до них особи;
  • особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • учасники війни (зокрема ті, хто служив у Збройних Силах колишнього СРСР під час війни, брав участь у бойових діях у складі міжнародного контингенту або в АТО у період її проведення);
  • члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників і захисниць України;
  • військові, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Для подання рапорту необхідно прикріпити документ, який засвідчує наявність пільгового статусу. Тривалість додаткової відпустки визначається відповідно до категорії військовослужбовця — вона може становити до 14 або до 21 дня.

Рапорт у застосунку має покрокові підказки та модуль для завантаження потрібних документів, що допомагає військовому легко зорієнтуватися у вимогах. Це дозволяє швидко заповнити та безпомилково подати рапорт командиру за кілька хвилин.

У Міноборони додали, що зараз в Армія+ доступно вже 50 шаблонів електронних рапортів. Загалом військові подали понад 1 мільйон електронних рапортів. Найпопулярніші з них – щорічна відпустка (27%), оздоровлення (22%), зміна місця служби ЗСУ (17%), отримання довідки Ф5 (10%) та повернення з відпустки, відрядження чи лікування (3%).

