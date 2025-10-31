Практика судов
У Армия+ появился рапорт на дополнительный отпуск для военных, имеющих льготный статус, — Минобороны

20:46, 31 октября 2025
Подать рапорт на дополнительный отпуск можно через Армию+.
В приложении «Армия+» появилась новая функция – возможность подать рапорт на дополнительный отпуск для военнослужащих с льготным статусом. Как сообщает Минобороны, такой отпуск можно получить по решению командира подразделения, если основной уже был использован.

Подать рапорт могут:

  • участники боевых действий и приравненные к ним лица;
  • лица с инвалидностью в результате войны;
  • участники войны (в частности, те, кто служил в Вооруженных Силах бывшего СССР во время войны, участвовал в боевых действиях в составе международного контингента или в АТО в период ее проведения);
  • члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, защитников и защитниц Украины;
  • военные, имеющие особые заслуги перед Родиной.

Для представления рапорта необходимо прикрепить документ, удостоверяющий наличие льготного статуса. Продолжительность дополнительного отпуска определяется в соответствии с категорией военнослужащего — она может составлять до 14 или до 21 дня.

Рапорт в приложении имеет пошаговые подсказки и модуль для загрузки нужных документов, что помогает военнослужащим легко сориентироваться в требованиях. Это позволяет быстро заполнить и безошибочно подать рапорт командиру через несколько минут.

В Минобороны добавили, что сейчас в Армии+ доступно уже 50 шаблонов электронных рапортов. В общей сложности военные подали более 1 миллиона электронных рапортов. Самые популярные из них – ежегодный отпуск (27%), оздоровление (22%), смена места службы ВСУ (17%), получение справки Ф5 (10%) и возвращение из отпуска, командировки или лечения (3%).

