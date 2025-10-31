У Армия+ появился рапорт на дополнительный отпуск для военных, имеющих льготный статус, — Минобороны

В приложении «Армия+» появилась новая функция – возможность подать рапорт на дополнительный отпуск для военнослужащих с льготным статусом. Как сообщает Минобороны, такой отпуск можно получить по решению командира подразделения, если основной уже был использован.
Подать рапорт могут:
Для представления рапорта необходимо прикрепить документ, удостоверяющий наличие льготного статуса. Продолжительность дополнительного отпуска определяется в соответствии с категорией военнослужащего — она может составлять до 14 или до 21 дня.
Рапорт в приложении имеет пошаговые подсказки и модуль для загрузки нужных документов, что помогает военнослужащим легко сориентироваться в требованиях. Это позволяет быстро заполнить и безошибочно подать рапорт командиру через несколько минут.
В Минобороны добавили, что сейчас в Армии+ доступно уже 50 шаблонов электронных рапортов. В общей сложности военные подали более 1 миллиона электронных рапортов. Самые популярные из них – ежегодный отпуск (27%), оздоровление (22%), смена места службы ВСУ (17%), получение справки Ф5 (10%) и возвращение из отпуска, командировки или лечения (3%).
