Tesla відкликає більше 6 тисяч Cybertruck через один небезпечний дефект

Компанія Tesla Ілона Маска відкликає 6197 автомобілів Cybertruck у США через можливе відокремлення світлової панелі, що загрожує іншим транспортним засобам. Про це повідомляє Reuters.

Національне управління безпеки дорожнього руху (NHTSA) оголосило про відкликання в четвер.

Tesla встановить додаткове механічне кріплення або безкоштовно замінить панель.

