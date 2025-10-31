Практика судів
Tesla відкликає більше 6 тисяч Cybertruck через один небезпечний дефект

21:38, 31 жовтня 2025
Світлова панель може від’єднатися під час руху.
Компанія Tesla Ілона Маска відкликає 6197 автомобілів Cybertruck у США через можливе відокремлення світлової панелі, що загрожує іншим транспортним засобам. Про це повідомляє Reuters.

Національне управління безпеки дорожнього руху (NHTSA) оголосило про відкликання в четвер.

Tesla встановить додаткове механічне кріплення або безкоштовно замінить панель.

