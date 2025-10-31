Tesla отзывает более 6 тысяч Cybertruck из-за одного опасного дефекта

Световая панель может отсоединиться во время движения.

Компания Tesla Илона Маска отзывает 6197 автомобилей Cybertruck в США из-за возможного отсоединения световой панели, что представляет угрозу для других транспортных средств. Об этом сообщает Reuters.

Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) объявило об отзыве в четверг.

Tesla установит дополнительное механическое крепление или бесплатно заменит панель.

