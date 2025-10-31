Мін’юст пояснив, як убезпечити заповіт чи договір – нотаріус може прийняти документи на зберігання

Процедура забезпечує конфіденційність і збереження паперів у сейфах.

Прийняття документів на зберігання нотаріусом слугує засобом захисту важливих паперів від втрати чи пошкодження з серйозними правовими наслідками, повідомляє Південне міжрегіональне управління Мін’юсту в Одесі.

Поширені випадки – спадкування: заповіт чи заява про майно відкриваються після смерті, запобігаючи знищенню чи підробці. Актуально для осіб за кордоном, у зоні бойових дій чи з ризиком втрати.

За ст. 34 Закону «Про нотаріат», нотаріус приймає документи фізичних і юридичних осіб, якщо не суперечить закону. Документ має юридичну значущість, бути придатним для зберігання, без забороненої інформації.

Процедура: пред’явлення посвідчення особи, заява з видом документа, метою, строком. Нотаріус складає опис у двох примірниках – один у справах, другий заявнику.

Зберігання – у вогнестійкому сейфі чи архіві. Передача іншим – лише за рішенням суду чи згодою власника. При обумовлених подіях (смерть) – за інструкціями в заяві.

Стягується мито (держнотаріус) чи плата (приватний, узгоджена). Нотаріус несе відповідальність правовими та технічними засобами.

Можливе прийняття без опису за клопотанням: упаковка в присутності нотаріуса, скріплена печаткою, підписами.

Видається свідоцтво за формою з примірником опису (якщо був).

Повернення: на вимогу власника чи уповноважених з свідоцтвом, описом чи за рішенням суду.

Інші випадки: довіреності, договори, фінансові документи до події (шлюб, продаж, навчання дитини). Видача – зазначеним особам чи за судом. Корисно для підприємців, військових, у відрядженнях – врегулювання правовідносин заздалегідь.

