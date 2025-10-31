Минюст объяснил, как обезопасить завещание или договор – нотариус может принять документы на хранение

Процедура обеспечивает конфиденциальность и сохранность бумаг в сейфах.

Принятие документов на хранение нотариусом служит средством защиты важных бумаг от потери или повреждения с серьезными правовыми последствиями, сообщает Южное межрегиональное управление Минюста в Одессе.

Распространенные случаи – наследование: завещание или заявление о имуществе открываются после смерти, предотвращая уничтожение или подделку. Актуально для лиц за рубежом, в зоне боевых действий или с риском потери.

Согласно ст. 34 Закона «О нотариате», нотариус принимает документы физических и юридических лиц, если это не противоречит закону. Документ должен иметь юридическую значимость, быть пригодным для хранения, без запрещенной информации.

Процедура: предъявление удостоверения личности, заявление с видом документа, целью, сроком. Нотариус составляет опись в двух экземплярах – один в делах, второй заявителю.

Хранение – в огнестойком сейфе или архиве. Передача другим – только по решению суда или с согласия владельца. При оговоренных событиях (смерть) – по инструкциям в заявлении.

Взимается пошлина (государственный нотариус) или плата (частный, согласованная). Нотариус несет ответственность правовыми и техническими средствами.

Возможно принятие без описи по ходатайству: упаковка в присутствии нотариуса, скрепленная печатью, подписями.

Выдается свидетельство по форме с экземпляром описи (если была).

Другие случаи: доверенности, договоры, финансовые документы до события (брак, продажа, обучение ребенка). Выдача – указанным лицам или по решению суда. Полезно для предпринимателей, военных, находящихся в командировках – урегулирование правоотношений заранее.

