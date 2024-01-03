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Во Франции предложили размечать товары, производители которых уменьшают тару, чтобы замаскировать повышение цен

15:44, 3 января 2024
Уменьшать тару производителям не запретят, но продавцы будут обязаны информировать потребителей об этом непосредственно на упаковке или этикетке, прикрепленной к продукту или расположенной рядом.
Во Франции предложили размечать товары, производители которых уменьшают тару, чтобы замаскировать повышение цен
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Во Франции планируют обязать продавцов отмечать товары, производители которых уменьшают тару, чтобы замаскировать повышение цен. Об этом сообщает RFI.

Так, в сентябре 2023 года министр экономики Франции Брюно Ле Мер назвал такую практику – так называемую шринкфляцию – скандальной и мошенничеством.

(Шринкфляция – снижение производителем количества, объема или веса товара в упаковке при сохранении или непропорционально малом снижении отпускной цены)

«Она была всегда, но сейчас она распространяется [из-за высокой инфляции]», – сказал он и пообещал, что правительство собирается исправить эту ситуацию.

В конце декабря правительство Франции официально уведомило Еврокомиссию о своих намерениях, передав на согласование соответствующий проект решения.

Уменьшать тару производителям не запретят, но продавцы будут обязаны информировать потребителей об этом непосредственно на упаковке или этикетке, прикрепленной к продукту или расположенной рядом.

На этикетке должно быть указано, что количество продукции уменьшилось с... до..., а розничная цена увеличилась на столько процентов или евро за килограмм. Эта информация должна быть указана буквами и цифрами того же размера, что используется для обозначения цены продукта.

У Еврокомиссии есть три месяца, чтобы рассмотреть французскую инициативу.

Новое правило планируется распространить на крупные супермаркеты и гипермаркеты с торговой площадью 400 кв. м и больше. Малые супермаркеты, универсами и магазины "у дома" оно не будет касаться. Также требования не будут применяться для продающихся на вес пищевых продуктов.

Невыполнение требования будет караться штрафами до 15 000 евро для компаний и до 3000 евро для физических лиц.

В случае если Еврокомиссия даст добро, новые нормы вступят в силу уже до апреля 2024 года.

Франция также планирует добиваться принятия общеевропейских мер по борьбе со шринкфляцией в рамках пересмотра правил ЕС по защите прав потребителей в 2026 году.

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