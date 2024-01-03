Во Франции предложили размечать товары, производители которых уменьшают тару, чтобы замаскировать повышение цен

Уменьшать тару производителям не запретят, но продавцы будут обязаны информировать потребителей об этом непосредственно на упаковке или этикетке, прикрепленной к продукту или расположенной рядом.

Во Франции планируют обязать продавцов отмечать товары, производители которых уменьшают тару, чтобы замаскировать повышение цен. Об этом сообщает RFI.

Так, в сентябре 2023 года министр экономики Франции Брюно Ле Мер назвал такую практику – так называемую шринкфляцию – скандальной и мошенничеством.

(Шринкфляция – снижение производителем количества, объема или веса товара в упаковке при сохранении или непропорционально малом снижении отпускной цены)

«Она была всегда, но сейчас она распространяется [из-за высокой инфляции]», – сказал он и пообещал, что правительство собирается исправить эту ситуацию.

В конце декабря правительство Франции официально уведомило Еврокомиссию о своих намерениях, передав на согласование соответствующий проект решения.

Уменьшать тару производителям не запретят, но продавцы будут обязаны информировать потребителей об этом непосредственно на упаковке или этикетке, прикрепленной к продукту или расположенной рядом.

На этикетке должно быть указано, что количество продукции уменьшилось с... до..., а розничная цена увеличилась на столько процентов или евро за килограмм. Эта информация должна быть указана буквами и цифрами того же размера, что используется для обозначения цены продукта.

У Еврокомиссии есть три месяца, чтобы рассмотреть французскую инициативу.

Новое правило планируется распространить на крупные супермаркеты и гипермаркеты с торговой площадью 400 кв. м и больше. Малые супермаркеты, универсами и магазины "у дома" оно не будет касаться. Также требования не будут применяться для продающихся на вес пищевых продуктов.

Невыполнение требования будет караться штрафами до 15 000 евро для компаний и до 3000 евро для физических лиц.

В случае если Еврокомиссия даст добро, новые нормы вступят в силу уже до апреля 2024 года.

Франция также планирует добиваться принятия общеевропейских мер по борьбе со шринкфляцией в рамках пересмотра правил ЕС по защите прав потребителей в 2026 году.

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