Полиция опровергла информацию о раздаче повесток правоохранителями на блок-постах на Киевщине

Начальник полиции Киевской области Анатолий Щадило подчеркнул, что полицейские на блок-постах выполняют исключительно свои функции.

В полиции Киевской области отреагировали на распространяющуюся в интернете информация о том, что правоохранителям на контрольно-пропускных пунктах Киевщины якобы приказано заниматься раздачей повесток.

Начальник полиции Киевской области Анатолий Щадило подчеркнул, что полицейские на блок-постах не занимаются целенаправленной проверкой граждан для дальнейшей мобилизации, а выполняют исключительно свои функции.

«Полицейские Киевщины на блок-постах не занимаются целенаправленной проверкой граждан для дальнейшей мобилизации, а выполняют исключительно полицейские функции, предусмотренные постановлением Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2021 N 1455. А именно обеспечивают меры безопасности путем усиленного контроля за передвижением граждан, транспортных средств, грузов и тому подобное», – отметил начальник полиции Киевщины Анатолий Щадило.

Он подчеркнул, что мероприятия, связанные с мобилизацией, полицией, проводятся исключительно на основании постановления КМУ и только по обращениям ТЦК и СП.

«Мероприятия, связанные с мобилизацией (осуществление досудебного расследования, административного задержания), полицией проводятся исключительно на основании постановления Кабинета Министров N 1487 от 30 декабря 2022 года и только по обращениям территориальных центров комплектования и социальной поддержки региона», – отметил Анатолий Щадило.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.