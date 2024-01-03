Поліція спростувала інформацію щодо роздачі повісток правоохоронцями на блок-постах на Київщині

Начальник поліції Київщини Анатолій Щадило наголосив, що поліцейські на блок-постах виконують виключно свої функції.

У поліції Київської області відреагували на інформація, яка шириться в інтернеті про те, що правоохоронцям на контрольно-пропускних пунктах Київщини нібито наказано займатися роздачею повісток.

Начальник поліції Київщини Анатолій Щадило наголосив, що поліцейські на блок-постах не займаються цілеспрямованою перевіркою громадян для подальшої мобілізації, а виконують виключно свої функції.

«Поліцейські Київщини на блок-постах не займаються цілеспрямованою перевіркою громадян для подальшої мобілізації, а виконують виключно поліцейські функції, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року N 1455. А саме забезпечують заходи безпеки шляхом посиленого контролю за пересуванням громадян, транспортних засобів, вантажів тощо», – зазначив начальник поліції Київщини Анатолій Щадило.

Він наголосив, що заходи, пов’язані з мобілізацією, поліцією проводяться виключно на підставі постанови КМУ і лише за зверненнями ТЦК і СП.

«Заходи, пов’язані з мобілізацією (здійснення досудового розслідування, адміністративного затримання), поліцією проводяться виключно на підставі постанови Кабінету Міністрів N 1487 від 30 грудня 2022 року і лише за зверненнями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки регіону», – зазначив Анатолій Щадило.

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