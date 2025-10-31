Практика судів
  1. В Україні

У Києві відремонтують шляхопровід біля метро «Чернігівська»

22:54, 31 жовтня 2025
Тендер на заміну конструкцій і велодоріжки оголошено до 18 листопада.
У Києві відремонтують шляхопровід біля метро «Чернігівська»
Фото: КМДА
Оголошено тендер на капітальний ремонт шляхопроводу біля станції метро «Чернігівська» на перетині вул. Миропільської з Броварським проспектом і Святошинсько-Броварською лінією метро. Про це повідомили в КМДА.

Шляхопровід експлуатується з 1967 року і потребує ремонту через дефекти. Роботи збільшать пропускну спроможність, забезпечать санітарно-технічний стан, умови для авто- та пішохідного руху в Дніпровському районі.

Проєкт включає заміну мостового полотна, ремонт прогонових будов та опор, перевлаштування комунікацій, нову перильну та бар’єрну огорожу, оновлення освітлення. Влаштують нові трамвайні колії, відремонтують підходи з велодоріжками, благоустрій території.

Ремонт врахує безбар’єрність: пониження бордюрів, тактильна навігація для людей з інвалідністю та маломобільних груп.

Прийом пропозицій – до 18 листопада 2025 року.

