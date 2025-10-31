В Киеве отремонтируют путепровод возле метро «Черниговская»

Тендер на замену конструкций и велодорожки объявлен до 18 ноября.

Фото: КГГА

Объявлен тендер на капитальный ремонт путепровода возле станции метро «Черниговская» на пересечении ул. Миропольской с Броварским проспектом и Святошинско-Броварской линией метро. Об этом сообщили в КГГА.

Путепровод эксплуатируется с 1967 года и требует ремонта из-за дефектов. Работы увеличат пропускную способность, обеспечат санитарно-техническое состояние, условия для авто- и пешеходного движения в Днепровском районе.

Проект включает замену мостового полотна, ремонт пролетных строений и опор, переустройство коммуникаций, новое перильное и барьерное ограждение, обновление освещения. Устроят новые трамвайные пути, отремонтируют подходы с велодорожками, благоустроят территорию.

Ремонт учтет безбарьерность: понижение бордюров, тактильная навигация для людей с инвалидностью и маломобильных групп.

Прием предложений – до 18 ноября 2025 года.

