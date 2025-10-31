Практика судів
Samsung і Nvidia збудують велику фабрику штучного інтелекту

23:36, 31 жовтня 2025
Фабрика стане частиною глобальної інфраструктури Samsung і буде підключена до її виробничих майданчиків по всьому світу.
Фото: newsbytesapp.com
Корпорація Samsung Electronics та Nvidia у рамках нового етапу партнерства планують побудувати фабрику штучного інтелекту, яка інтегрує технології ШІ в усі етапи виробництва напівпровідників, пише The Wall Street Journal.

Зазначається, що цей проект стане ключовою частиною угоди між компаніями щодо постачання мікросхем і спрямований на суттєве прискорення розробки та виробництва чіпів, мобільних пристроїв і робототехніки.

У межах ініціативи Samsung розгорне понад 50 тисяч графічних процесорів Nvidia, які забезпечать роботу систем машинного навчання для оптимізації процесів проектування, контролю якості та автоматизації виробництва.

У компанії підкреслюють, що фабрика ШІ «Samsung інтегрує всі етапи створення напівпровідників — від дизайну й тестування до керування обладнанням — у єдину інтелектуальну мережу».

Фабрика стане частиною глобальної інфраструктури Samsung і буде підключена до її виробничих майданчиків по всьому світу, включно з підприємствами у США. Це дозволить компанії здійснювати моніторинг та оптимізацію виробничих процесів у реальному часі, а також скоротити витрати та підвищити ефективність.

Окрім застосування ШІ в аналітиці даних і контролі якості, Samsung планує використовувати роботизовану платформу Nvidia. Її раніше розробили для гуманоїдної робототехніки та промислової автоматизації.

